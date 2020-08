Pour s'imposer, les Clippers ont pu se reposer sur leur deux stars Kawhi Leonard (26 points) et Paul George (27 points). Du côté de Denver, Jerami Grant a terminé meilleur marqueur (25 points) alors que Nikola Jokic a été plus discret (17 points).

Grâce à ce succès, Los Angeles ne peut plus être rejoint par Denver à la deuxième place de la conférence Ouest et affrontera donc les Dallas Mavericks au premier tour des playoffs. Les Nuggets, eux, affronteront les Utah Jazz.

La troisième des quatre affiches des playoffs à l'Ouest opposera les Houston Rockets au Oklahoma City Thunder. Les Rockets, sans Russell Westbrook blessé, se sont inclinés (104-108) mercredi soir face à Indiana malgré le match plein de son autre star James Harden (45 points, 17 rebonds et 9 assists). Dans le même temps, le Thunder prenait le dessus sur Miami (116-115).

À l'Ouest, seuls les Lakers, assurés de terminer à la première place de la conférence, attendent leur adversaire au premier tour des playoffs. Celui-ci doit être déterminé par un 'play-in', un match de barrage entre le 8e et le 9e classés. Portland, Memphis, Phoenix et San Antonio qui sont encore en course pour jouer ce barrage.

Dans le dernier match de la nuit, les Toronto Raptors, champions en titre, se sont défaits des Philadelphie 76ers (121-125).