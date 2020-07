Dénué de toute ambiance ou presque, huis clos oblige, le jeu a repris en Floride plus de quatre mois après l'interruption du championnat en raison du coronavirus, avec, comme le protocole l'a prévu, les membres d'encadrement et les remplaçants disséminés à distance de 1,80 m les uns des autres chacun sur son siège, mais non masqués.

Immédiatement ce qui saute aux yeux est encore au second plan: un écran géant, sur lequel défilent diverses animations relatives aux équipes, qui couvre jusque derrière les panneaux toute la longueur d'un parquet épuré, avec pour seul logo celui de la NBA au centre et les mots "BLACK LIVES MATTER" au dessus.

Un dispositif de haute technologie qui a impressionné Evan Fournier. "Comment ils ont aménagé la salle de match ! Très lourd. Juste, il y a tellement de graphismes qu'on a l'impression d'etre dans NBA2K", a twitté l'arrière du Magic avant un match où il ne s'est pas particulièrement illustré (2 points à 0/5 aux tirs, 2 lancers francs inscrits, 3 passes, 1 rebond, 1 interception).

L'autre Français sur le parquet, Joakim Noah, a lui réussi ses grands débuts sous le maillot des Clippers. Titulaire avec le numéro 55, il a fini avec 4 points, 5 rebonds et 3 passes en 15 minutes, montrant comme à son habitude de l'envie et qu'il s'intégrait bien au sein du collectif angelino.

Au cours de ce match réduit à 10 minutes par quart-temps au lieu de 12, ce sont le 6e homme Lou Williams (22 pts, 3 rbds, 2 passes) et le scoreur Paul George (18 pts, 5 rbds, 3 passes) qui ont mené L.A. au succès, l'autre star Kawhi Leonard se contentant de 9 points.

En l'absence de deux éléments majeurs, l'intérieur Montrezl Harrell et le défenseur acharné Patrick Beverley repartis d'Orlando pour raisons personnelles et dont le retour est prévu mais sans date, les Clippers ont montré de bonnes dispositions sur le plan du jeu, à huit jours de redémarrer la saison contre leurs rivaux des Lakers.