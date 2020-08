Les expérimentés Clippers ont donné samedi la leçon aux jeunes Pelicans lors de la troisième journée de reprise de la saison NBA, parfaitement débutée par Miami et Oklahoma City vainqueurs de Denver et Utah chez Disney World.

L.A. plume les Pelicans

Deux jours après sa défaite d'un rien contre le rival Lakers, l'équipe de Doc Rivers s'est vengée sur New Orleans (126-103) pour conforter leur 2e place à l'Ouest.

Los Angeles, qui a plié tout suspense en menant de 32 points à la pause et en a compté jusqu'à 42 d'avance, a été porté par ses deux stars Kawhi Leonard et Paul George. Le second a été irrésistible à longue distance (8/11) pour 28 points inscrits au total; le premier a ajouté 24 points (6 rbds, 5 passes). Le tout en 27 et 26 minutes chacun.

Sans Montrezl Harrell (deuil familial), ni Lou Williams (quarantaine), les Clippers ont déroulé un basket inspiré, faisant preuve par ailleurs d'une solide adresse derrière l'arc (25/47), passant pas loin du record NBA du nombre de tirs inscrits en un match par une équipe (27).

Côté Pelicans (11e), où Zion Williamson a été préservé (14 minutes) et discret (7 pts, 5 rbds), cette deuxième défaite d'affilée ne les aide pas dans leur objectif, encore faisable, d'accrocher le barrage qualificatif pour les play-offs.

Le Thunder foudroie Utah

Oklahoma City (5e à l'Ouest) était une des belles surprises de la saison avant que le coronavirus ne l'interrompe début mars. Presque cinq mois après, elle confirme qu'elle n'a rien perdu de sa verve, comme en a fait les frais le Jazz (110-84).

La différence s'est faite à l'adresse (53,2% de réussite contre 39,1%), laquelle a résulté d'un plus gros engagement physique de la part d'OKC, apparu plus frais pour son premier match que Utah pour son deuxième, après la victoire à l'arrachée contre New Orleans jeudi.

Chris Paul, épanoui dans son rôle de leader, a guidé les siens (18 pts, 7 passes, 7 rbds), parfaitement secondé par l'arrière Shai Gilgeous-Alexander (19 pts, 6 passes) et le pivot Steven Adams (16 pts, 11 rbds).

Si le Jazz (4e) n'a pas défendu comme il en a l'habitude, il a en plus manqué de ressort en attaque à l'image de Donovan Mitchell et Mike Conley réduits à 13 et 12 points. Rudy Gobert pourtznt efficace (5/6) a été limité à 10 points (7 rbds).

Miami dans le bon rythme

Ordonné, appliqué et surtout plus en jambes, le Heat a parfaitement débuté sa reprise, avec une victoire nette (125-102) contre Denver, privé de trois cadres Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton pas encore opérationnels, et qui n'a donc pas tenu la distance.

C'est au troisième quart-temps que Miami a fait la différence (38-22) profitant d'une défense aux abois. Jimmy Butler (7 passes, 4 rbds, 3 interceptions) et Bam Adebayo (9 rbds, 6 passes) ont chacun inscrit 22 points. Kelly Olynyk en a ajouté 20 en sortie de banc (8/11).

Côté Nuggets, Nikola Jokic a fait ce qu'il a pu (19 pts, 7 rbds, 6 passes) au sein d'une équipe en manque de moyens offensifs qui a désespérément arrosé à longue distance (8/35).

Malgré cette défaite, l'équipe du Colorado conserve la 3e place à l'Ouest. Le Heat (4e) se rapproche légèrement de Boston à l'Est.