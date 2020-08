Ils ont dominé les Dallas Mavericks 111-97 dans leur sixième duel dimanche dans la "bulle" d'Orlando en Floride et gagné la série 4-2. La décision n'est toujours pas tombée entre Denver et Utah.

Les Nuggets ont égalisé à trois victoires partout après le 107-119 infligé au Jazz. En ouverture de la demi-finale de la conférence Est, Boston a créé une petite surprise en dominant largement le champion en titre Toronto 94-112.

Face à un Luka Doncic au talent toujours aussi précoce (38 points, 9 rebonds, 9 passes décisives), il a fallu que le duo star des Clippers Kawhi Leonard (33 pts, 14 rebs) et Paul George (15 pts, 9 rebs, 7 ast) élèvent leur niveau. Les Clippers attendent désormais le vainqueur de la série entre Denver et Utah dont le 7e duel se jouera mardi.

Pour venir à bout de la défense de Utah, Denver s'est appuyé sur un Jamal Murray intenable (50 points), qui devient le quatrième joueur à avoir marqué à deux reprises 50 points ou plus lors d'une même série de playoffs. Murray rejoint ainsi dans l'histoire Michael Jordan, Allen Iverson, mais aussi Donovan Mitchell, qui a réalisé cette performance pas plus tard que la semaine dernière et n'a inscrit "que" 44 points pour le Jazz dimanche soir. Rudy Gobert a été limité à 11 points et 11 rebonds.

Vainqueurs de 18 points, les Celtics avaient déjà fait l'essentiel après douze minutes de jeu, sanctionné par un score éloquent : 23-39. Le collectif et la défense des Bostoniens se sont avérés supérieurs à ceux des Raptors. Jayson Tatum et Marcus Smart ont marqué chacun 21 points. Daniel Theis a signé un double-double (13 points, 15 rebonds) performance également réalisée par le meneur Kemba Walker (18 points, 10 passes décisives). Ils ont rentré 17 tirs sur 39 au-delà de l'arc de cercle. En défense, les Celtics sont parvenus à limiter Toronto à moins de 37% de réussite et à capter 50 rebonds contre 40. La franchise canadienne restait sur 15 victoires lors de ses seize derniers matchs, sa seule défaite avait été concédée face à ... Boston (122-100, le 8 août).