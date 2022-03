NBA: les Grizzlies dominent les Bucks, Brooklyn fait tomber Miami

Basket

AFP

Les Memphis Grizzlies ont battu les Milwaukee Bucks 127-102 et les Nets ont dominé 110-95 le Heat, qui perd la première place à l'Est, samedi en NBA, lors d'une soirée marquée par l'interruption du match entre les Raptors et les Pacers, après qu'une enceinte au plafond de la Scotiabank Arena a commencé à prendre feu.