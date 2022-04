L'équipe menée par les stars LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, longtemps plombée par un jeu déficient et décimée par les blessures, ne peut plus atteindre la 10e place de la conférence Ouest, la dernière assurant une place de barragiste, que San Antonio est assuré de conserver d'ici la fin de la saison régulière.

L'équipe de Los Angeles a dû se passer de LeBron James, forfait face à Phoenix.