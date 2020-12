LeBron James, qui vise un 5e titre NBA personnel, Anthony Davis & Co sont les favoris. Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, qui vient de signer le plus gros contrat de l'histoire du basket (228 millions de dollars/188 M d'euros sur cinq ans), gardent les faveurs parmi les équipes de l'Est. Après l'entre-saison la plus courte de l'histoire, la planète orange s'apprête à vivre une saison encore particulière par la faute du Covid-19. La "bulle" du Walt Disney World qui avait accueilli, à partir du mois d'août et après quatre mois d'arrêt, dans un confinement total la fin du précédent championnat, a disparu. Les spectateurs ne seront toutefois pas encore présents en grand nombre, là où ils seront autorisés (Utah, Houston, La Nouvelle-Orléans, Orlando, Memphis, Toronto/Tampa Bay)

La saison régulière lancée avec deux mois de retard a été raccourcie de dix rencontres (72 au lieu de 82) mais prolongée seulement d'un mois (16 mai). Des mini-playoffs pour attribuer les deux dernières places des playoffs dans chaque conférence seront organisés entre les 18 et 21 mai. Dès le lendemain débuteront les playoffs. La finale doit se terminer au plus tard le 22 juillet à la veille des JO de Tokyo.

Du coup, le calendrier des équipes s'annonce chargé avec de nombreux back-to-back. Si l'on ajoute un temps de récupération entre les deux saisons très court, on peut craindre les blessures et passages à vide de certains ou des mises au repos nombreuses des joueurs vedettes. Sans parler des rookies qui n'auront pas eu le temps de se préparer aux rigueurs du championnat professionnel. Et que dire de la menace permanente du coronavirus qui peut décimer une équipe à tout moment ou, pire, arrêter la compétition.

Les Lakers comptent bien devenir la seule équipe la plus titrées de la NBA, Boston partage à ce jour 17 sacres avec les Angelenos. Ils compteront toujours sur la superstar LeBron James qui aborde à huit jours de ses 36 ans sa 18e campagne NBA. Anthony Davis sera l'autre pilier des "Pourpre et Or" qui ont solidement renforcé leur "second unit" avec les arrivées de Dennis Schröder, Montrezl Harrell, meilleur 6e homme la saison dernière avec les Clippers, et Marc Gasol.

A l'Ouest, leurs voisins des Clippers ont viré leur coach Doc Rivers. Tyronne Lue aux commandes veut imposer l'attaque en triangle avec Kawhi Leonard en vedette. Paul George est l'autre star. L'Espagnol Serge Ibaka débarque de Toronto. Décevants en playoffs, les Clippers seront revanchards.

Trois autres équipes peuvent nourrir de belles ambitions : Denver, finaliste à l'Ouest la saison dernière, Portland et Utah. En revanche, Houston a tourné la page du coach Mike D'Antoni, désormais adjoint de Steve Nash à Brooklyn. Russell Westbrook est parti à Washington en échange de John Wall, absent depuis près de deux ans. La star James Harden, meilleur marqueur de la NBA depuis deux saisons, veut absolument partir à l'Est (Philadelphie, Miami) et son départ n'est pas exclu.

Sur le plan individuel, le meneur slovène de Dallas Luka Doncic est attendu à 21 ans comme le nouveau meilleur joueur de la Ligue après deux premières saisons exceptionnelles.

A l'Est, Milwaukee dispose d'un nouveau meneur Jrue Holiday, débarqué à gros prix de La Nouvelle-Orléans. L'association avec le "Greek Freak", double MVP en titre, et Khris Middelton devrait faire merveille. Reste aux Bucks à confirmer en playoffs ce qu'ils n'ont pas réussi malgré leur domination lors des deux dernières saisons régulières.

Miami, finaliste malheureux (défaite 4-2 contre les Lakers) en octobre, devra confirmer. Si James Harden rejoignait le Heat, les Floridiens renforceraient leurs chances de jouer le titre. Un constat identique pour Philadelphie, autre destination possible de "The Beard". Les Sixers disposent d'une palette d'individualités redoutable (Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris) mais n'ont pas réussi à créer un collectif au même niveau. Doc Rivers est désormais sur le banc pour y parvenir.

Boston a perdu sans compensation Gordon Hayward mais peut compter sur la poursuite de l'éclosion de Jayson Tatum et de Jayson Brown. Souci, la blessure du meneur Kemba Walker dont le retour n'est pas programmé dans les semaines à venir.

Toronto a émigré à Tampa Bay, en Floride, en raison du Covid-19 afin d'éviter les passages de frontière. Les Raptors, champions 2019, ont perdu leurs intérieurs (Gasol et Ibaka) et vont avoir du mal à aller au bout.

L'équipe la plus attendue dans la Conférence Est sera Brooklyn. Les Nets peuvent enfin aligner le duo All-Star Kyrie Irving-Kevin Durant, tous deux blessés la saison dernière. Avec Steve Nash qui effectue ses débuts comme coach, on peut s'attendre à un jeu spectaculaire et offensif à souhait.