Les Lakers ont remporté le derby de Los Angeles en battant les Clippers 103-112

Les Clippers ont viré en tête à la pause (53-49). Les Lakers ont fait la différence en seconde période, prenant l'avantage dans le troisième quart-temps, conclu 81-85. LeBron James (28 points, 7 rebonds, 9 passes), Anthony Davis (30 points et 8 rebonds) et Avery Bradley (24 points, 6 tirs à 3 points) ont été les fers de lance des Lakers. En face, les Clippers se sont appuyés sur Paul George (31 points dont 26 dans le premier quart-temps), Kawhi Leonard (27 points) et Montrezl Harrell (20 points, 8 rebonds).

Les Lakers ont vécu un week-end parfait, après avoir battu (113-103) Milwaukee vendredi. Les Lakers restent en tête à l'Ouest avec 49 victoires et 13 défaites. Les Clippers, 43 victoires et 20 défaites, sont deuxièmes.

Sans Giannis Antetokounmpo, souffrant d'une petite entorse de la capsule articulaire du genou gauche, après être mal retombé sur une action contre les Lakers, Milwaukee a été battu 140-131 par Phoenix, concédant une deuxième défaite de rang. Les Bucks ont payé un premier quart-temps calamiteux en défense, perdu 47-28. Chez les Suns, Kevin Booker, auteur de 36 points (à 13/17 aux tirs), et Ricky Rubio, qui a réussi un triple-double à 25 points, 13 passes, et 13 rebonds ont brillé. Côté Bucks, les 39 points de Khris Middleton n'ont pas suffi. C'est la 11e défaite, pour 53 victoires de Milwaukee.

Le deuxième, Toronto (45 victoires, 18 défaites), s'est imposé 113-118 à Sacramento dans un match serré jusqu'au bout. Pascal Siakam a inscrit 11 de ses 23 points dans les trois dernières minutes, offrant la victoire au champion en titre.