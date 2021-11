Les Los Angeles Lakers ont battu Detroit 116-121 dimanche en NBA, renouant avec le succès après trois défaites de rang. C'est la deuxième fois en 19 ans de carrière que LeBron James, 36 ans, est expulsé, la première fois ayant eu lieu en 2017 alors qu'il jouait à Cleveland.

Après cet incident, les Lakers, emmenés par Anthony Davis (30 points, 10 rebonds) et Russel Westbrook (26 points, 9 rebonds, 10 passes) ont pris les commandes du match pour aller chercher une 9e victoire qui les place au 9e rang de la Conférence Ouest. Du côté des Pistons, Jerami Grant a marqué 36 points, tandis que Cade Cunningham, joueur sélectionné en première position de la draft 2021, est devenu à 20 ans et deux mois le plus jeune joueur de Detroit à signer un triple-double avec 13 points, 12 rebonds et 10 assists. Les Clippers, l'autre franchise de Los Angeles,, toujours portés par Paul George, se sont imposés à domicile 97-91 face aux Mavericks de Dallas, orphelins de leur génie slovène Luka Doncic, dans une revanche du premier tour des play-offs 2020.

Grâce à Kawhi Leonard, stratosphérique, les Clippers étaient venus à bout des Mavs de Luka Doncic, bluffant, au terme d'un duel homérique (4-3) en juin dernier. Mais dimanche, les deux meilleurs joueurs des franchises étaient absents, blessés. En leur absence, les Clippers ont pu compter sur leur ailier Paul George (29 points à 12 paniers réussis sur 25 tentés, 4 rebonds et 6 passes), pour battre à nouveau les Texans dans un match indécis jusqu'au bout.

Menés 47-46 à la mi-temps, les Californiens ont fait la différence dans le troisième quart-temps (25-15), et ont su tenir, de justesse, leur résultat, malgré le bon match du Letton Kristaps Porzingis (25 pts à 10/18, 8 rbds), efficace dans le quatrième quart-temps. En toute fin de match, alors que les Mavericks n'étaient qu'à cinq points, Reggie Jackson a offert aux spectateurs du Staple Center l'action de la soirée, en inscrivant un lay-up en pirouette, dos au panier, alors qu'il était cerné par les défenseurs (96-89).

Les Clippers renouent donc avec la victoire, après deux défaites contre Memphis et la Nouvelle-Orléans. Les Californiens sont toujours privés de Nicolas Batum et Marcus Morris Sr., mais ont pu compter sur Serge Ibaka, de retour sur après un passage en G-League (la ligue inférieure) consécutif à une longue blessure. Le pivot a été très actif mais maladroit (6 pts, 2/8).

Mardi, les deux équipes se retrouveront pour une revanche à laquelle participera peut-être Doncic.