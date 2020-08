Les Lakers ont pu se reposer sur un LeBron James des grands soirs avec 38 points, 12 rebonds et 8 assists pour mener 2-1 dans la série. James a été épaulé par Anthony Davis, l'autre star des Lakers, avec 29 points, 11 rebonds et 8 assists. Du côté des Blazers, les 34 points de Damian Lillard n'ont pas suffi.



À l'instar des Lakers, les Milwaukee Bucks ont également repris la main dans leur série face à Orlando. Les Bucks, premiers de la conférence Est, ont pu compter sur Giannis Antetokounmpo (34 points) pour écarter le Magic (121-107) et mener 2-1 dans la série.



Mené 2-0 face à Houston, Oklahoma City a relancé le suspense dans la série grâce à son succès après prolongation (119-107) grâce aux 29 points de Dennis Schröder. Du côté des Rockets, James Harden (38 points) était trop esseulé. Dans le dernier match de la soirée,



Miami a fait un grand pas vers les demi-finales en remportant son troisième match face à Indiana (124-115) et mener 3-0 dans la série. Le Heat a fait parler son collectif avec 27 points pour Jimmy Butler et 24 pour Goran Dragic. Du côté des Pacers, les 34 points et 14 assists de Malcolm Brogdon n'ont pas suffi.