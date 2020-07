Décimée par les blessures et touchée par plusieurs contaminations au coronavirus, la franchise de NBA des Brooklyn Nets a attiré deux vétérans en vue de la reprise de la saison à Orlando.

Le média spécialisé The Athletic a annoncé que Jamal Crawford, 40 ans, s'est engagé avec les Nets jusqu'au terme de la saison. Michael Beasley, 31 ans, doit l'imiter. Jamal Crawford était sans contrat depuis la fin de son aventure avec Phoenix à l'issue de la saison régulière 2018-2019. L'arrière, élu meilleur sixième homme de l'année en 2010, 2014 et 2016, devra apporter son expérience à un groupe largement amoindri. En effet, les Nets sont toujours privés de leurs stars Kevin Durant et Kyrie Irving, blessés, mais aussi de Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan et Taurean Prince, positifs au coronavirus. Wilson Chandler a lui renoncé à reprendre la saison pour préserver sa famille des risques de contamination.

Le coach Jacque Vaughn avait dès lors la possibilité d'engager trois joueurs pour compenser ces absences. Outre Crawford, qui présente une moyenne en carrière de 14,6 points par match depuis ses débuts dans la grande ligue en 2000, les Nets devraient aussi attirer Michael Beasley. Capable d'évoluer aux postes 2 et 3, il n'a plus joué depuis février 2019 et une saison passée chez les Lakers. Après une courte aventure en Chine, Beasley va connaitre sa 8e franchise NBA.

Bien que décimés, les Nets devront défendre leur 7e place à l'Est lors de la reprise de la NBA, prévue le 30 juillet à Disney World. Ils défieront Orlando le 31 juillet pour leur première rencontre depuis le 10 mars.