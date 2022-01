James Harden a ainsi été à deux doigts de réussir un triple-double (27 points, 15 passes décisives et 8 rebonds) face à la franchise La Nouvelle-Orléans, 13e de la conférence Ouest. Quant à Durant, qui a été vu grimaçant dans le second quart-temps après un choc avec son coéquipier Bruce Brown, il doit passer une IRM dimanche afin de connaître l'étendue de sa blessure.

Chicago, leader à l'Est (27 victoires - 14 défaites), a enregistré une troisième défaite de suite samedi soir. Les Bulls, malgré 50 points de leur duo DeMar DeRozan - Nikola Vucevic, ont perdu à Boston (114-112) alors qu'ils menaient 106-112 à deux minutes de la sirène. Les absences de Zach LaVine et Lonzo Ball ont pesé dans la balance alors que Jayson Tatum, 23 points et excellent en défense contre DeRozan, a été décisif du côté pour les Celtics.

A Milwaukee, Pascal Siakam, auteur du second triple-double de sa carrière (30 pts, 10 rbds et 10 passes décisives), a été la star de la soirée, grâce à qui les Raptors ont remonté 15 points pour finalement l'emporter sur les Bucks. Cette victoire, leur septième lors des dix derniers matches, permet à Toronto de poursuivre leur extraordinaire parcours dans la conférence Est, dont ils occupent la 8e place. Giannis Antetokounmpo, qui n'avait pas joué les deux précédentes rencontres face aux Raptors, a été le meilleur marqueur des Bucks (30 pts).

A Miami, les Philadelphia 76ers, portés par un Joel Embiid encore une fois impérial (32 pts, 12 rbds), ont battu le Miami Heat (109-98), troisième à l'Est.

A l'Ouest, les Lakers ont subi un terrible revers sur le parquet de Denver (133-96). Dans le sillage du MVP Nikola Jokic, auteur d'un triple-double avec 17 points, 12 rebonds et 13 passes, les Nuggets ont surclassé la franchise de Los Angeles, collectivement et défensivement. Denver est 6e avec un bilan de 22 victoires pour 19 défaites, les Lakers septièmes (21v-22d).