NBA: les Nets en démonstration devant leurs fans, Doncic brillant dans le "money time"

Basket

Pour la soirée NBA de mardi, marquée par le retour des spectateurs à New York et l'annonce de l'identité des remplaçants au All-Star Game, les Brooklyn Nets ont disposé des Sacramento Kings (127-118) et Luka Doncic a permis aux Dallas Mavericks d'arracher la victoire face aux Boston Celtics.