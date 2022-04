Brooklyn a assuré sa 7e place à l'Est, lui conférant l'avantage du parquet en barrage qualificatif pour les play-offs NBA, après sa victoire contre Indiana (134-126), dimanche lors de la dernière journée de la saison régulière.

Les Nets recevront donc Cleveland (8e) mardi au Barclays Center. Une victoire. Ils aborderont les play-offs en tant que tête de série N.7, pour un premier tour contre Milwaukee, le champion en titre, ou Boston, à la lutte pour la 2e place. Une défaite et ils auront une seconde chance, toujours à domicile, contre le gagnant de l'autre barrage entre Atlanta (9e) et Charlotte (10e), pour ensuite affronter Miami, meilleure équipe de la conférence.

En attendant, ils ont fait le job face aux Pacers, Kyrie Irving s'avérant redoutablement efficace (35 pts, à 15/20 aux shoots, 7 rbds) et Kevin Durant étant au four et au moulin avec un triple-double à la clé (20 pts, 16 passes, 10 rbds).

"Ces dernières semaines ont été marquées par des hauts et des bas pour nous. L'année a été longue et c'est le moment idéal pour jouer notre meilleur basket", a déclaré "KD" en perspective des joutes sans filet à venir.

Dans le même temps, les Cavs ont battu (133-115) les Bucks, certes privés de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, ménagés. En sortie de banc, le vétéran Kevin Love a retrouvé son shoot d'antan (32 pts, 10 rbds) avec un beau 8/11 derrière l'arc.

En perdant, Milwaukee s'est exposé à céder sa 2e place si Boston s'impose en soirée à Memphis, deuxième de la conférence Ouest.

Plus bas dans la lutte pour les barrages, Atlanta a sécurisé sa 9e position, en s'imposant (130-114) à Houston, grâce à Trae Young (28 pts, 11 passes) et Danilo Gallinari (26 pts).

Les Hawks recevront les Hornets (10e) qui ont eux battus Washington (124-108), en s'appuyant sur LaMelo Ball (24 pts, 10 rbds, 9 passes).