Cette victoire, arrachée contre des Pelicans qui n'ont rien lâché, avec un Kyrie Irving efficace qui a inscrit 32 points dont 15 dans un dernier quart temps débridé -- 41-37 pour les Nets dans ce dernier quart --, met un peu de baume au coeur à l'équipe new-yorkaise.

Les Nets doivent en effet composer avec les blessures de deux de leurs joueurs vedette, absents: Kevin Durant touché à une cuisse et James Harden qui souffre à nouveau de la cuisse droite. Inquiétant à un mois des plays-offs.

"Nous avions besoin ce soir que chacun donne le maximum", a déclaré Irving, dont l'équipe était encore menée à la mi-temps 59-57.

Car en face, les Pelicans ont été guidés par un super Zion Williamson, non seulement meilleur marqueur du match avec 33 points mais aussi adroit (14/19 aux tirs).

Steve Nash a rendu hommage à Irving après cette victoire, qui efface la cruelle défaite en fin de match à Miami dimanche. "A la fin, il a rentré des shoots vraiment difficiles. Vous tirez votre chapeau à votre joueur vedette quand il réussit ce genre de shoots", a déclaré l'entraîneur des Nets.

"Deux superstars à terre"

Le coach est ensuite revenu sur l'effort collectif de son équipe. "Quand vous avez deux superstars à terre, d'autres joueurs doivent prendre plus de responsabilités et jouer plus. Et s'ils ne jouent pas bien, vous vous retrouvez au fond du trou. Ce soir, ils ont vraiment bien joué".

Une autre star s'est illustrée mardi: Paul George, qui a marqué 33 points pour les Los Angeles Clippers, 3es de la Conférence Ouest, qui sont allés battre d'un souffle les Trail Blazers (6es) à Portland 113 à 112.

Paul George a été décisif dans le money-time, en inscrivant les six derniers points de son équipe dont deux lancers-francs très précieux à 4,8 secondes d'une fin de match haletante.

C.J. McCollum, meilleur marqueur des Blazers avec 28 points, a manqué le panier de la victoire au buzzer, son ballon venant rebondir sur le cercle.

L'autre équipe new-yorkaise tourne à plein régime en ce moment: les Knicks, qui ont fait la différence dans le troisième quart-temps -- 31-16 -- avant de fermer la porte dans le dernier où ils n'ont laissé que 15 points à leur adversaire, ont signé leur septième victoire d'affilée en battant les Charlotte Hornets 109-97.

Les Knicks sont toujours 5es de la Conférence Est, juste derrière les Atlanta Hawks, qui ont dominé Orlando (112-96).