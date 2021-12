C'était le match à ne pas perdre. Les deux derniers de la conférence Ouest s'affrontaient, cette nuit, en NBA. Avec l'intention de se relancer dans la course aux playoffs.



Le score était de 110-107 en faveur des New Orleans Pelicans lorsque Gilgeous-Alexander, l'arrière du Thunder, réussissait un superbe tir à une main, trois mètres derrière la raquette. Pour arracher la prolongation ? C'est ce que tout le monde pensait puisqu'il ne restait que 1,4 seconde à jouer.



Mais alors que quatre des cinq joueurs des Pelicans présents sur le parquet avaient la tête basse, Devonte’ Graham demandait le ballon et balançait un tir aussi précipité que réussi, depuis sa moitié de terrain. Score final: 113-110.



Pour la petite histoire, c'est la dixième fois de sa carrière que Graham prend un "shoot au buzzer" et il avait raté les neuf premiers...