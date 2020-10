Le fils de l'ancien joueur et entraineur Paul Silas va succéder à Mike D'Antoni, qui n'a pas souhaité poursuivre l'aventure à Houston après quatre saisons et sera lui l'adjoint de Steve Nash à Brooklyn. "C'est une opportunité bien méritée et attendue depuis longtemps pour Stephen Silas et nous sommes ravis de l'avoir comme entraîneur en chef", a déclaré le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta.

Pour le nouveau manager général des Rockets, Rafael Stone, c'est l'excellent travail effectué par Silas dans le secteur offensif pour les Mavericks, meilleure attaque de la saison passée, qui a pesé dans la balance pour le nommer.

"La réussite de Silas avec Dallas nous a renforcés dans l'idée qu'il est plus que prêt à diriger sa propre équipe", a-t-il argué, ajoutant que "les forces en présence dans notre équipe correspondent parfaitement à sa philosophie de jeu".

Agé de 46 ans, Stephen Silas se voit offrir son premier poste d'entraîneur en chef, après vingt saisons à cumuler les différentes fonctions d'adjoint à La Nouvelle-Orléans, Cleveland, Washington, Golden State, Charlotte puis Dallas.

Les Rockets, qui souhaitent entourer Silas de techniciens vétérans aux postes d'adjoints, ont ciblé deux anciens coaches, Nate McMillan et Jeff Hornacek, selon le Houston Chronicle.