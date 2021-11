Cette deuxième défaite de la saison (106-102) a résulté d'un quatrième quart-temps où la défense des Hornets a muselé l'attaque des Warriors (27% de réussite). Comme un symbole, Stephen Curry n'a mis qu'un panier sur huit tentatives (au final 24 pts, 7/22 aux tirs, 10 passes), tandis qu'Andrew Wiggins, pourtant en verve (28 pts, 12/19) n'a su peser dans le money-time.

Charlotte peut remercier Terry Rozier, fantomatique en première période et étincelant ensuite avec 20 points inscrits, prenant le relais de Miles Bridges (22 pts, 8 rbds) et LaMelo Ball (21 pts, 7 rbds, 5 passes).

Avec cette 3e victoire de rang, les Hornets (8-7) se retrouvent 8e à l'Est. Les Warriors (11-2) restent leaders à l'Ouest, suivis d'un peu plus près par les Suns (9-4) qui ont balayé les Rockets (115-89), en s'appuyant sur Devin Booker (26 pts) et JaVale McGee (19 pts, 14 rbds, 3 contres).

Appliquée, solide et toujours aussi bien équilibrée, l'équipe finaliste de la saison passée montre qu'elle reste imperméable aux secousses nées des allégations de racisme et de sexisme, visant son propriétaire.

Juste derrière pointe Denver (9-4) qui a écrasé Portland (124-95), le MVP en titre Nikola Jokic faisant étalage du talent qu'on lui connaît (28 pts, 9 passes, 9 rbds).

A Los Angeles, 48 heures après l'humiliante défaite concédée contre Minnesota au Staples Center, les Lakers se sont repris face à San Antonio (114-106) pour demeurer 7e (8-6).

Durant calme le Thunder

En l'absence de LeBron James pour le sixième match consécutif (abdominaux), Anthony Davis (34 pts, 14/24 aux tirs, 15 rbds, 6 passes) a guidé les Californiens. "Je voulais dominer le match et faire avancer l'équipe. C'est le type d'effort que chacun d'entre-nous, joueurs du banc, joueurs vedettes, joueurs de l'ombre devons faire", a-t-il appelé.

Russell Westbrook a été comme d'habitude multicarte (14 pts, 11 rbds, 7 passes, 7 ballons perdus) et Talen Horton-Tucker, remis d'une fracture à un pouce, a débuté sa saison de la meilleure des façons (17 pts).

Dans le choc du jour à l'Est, entre deux cadors à la peine, Atlanta a pris sa revanche sur Milwaukee (120-100), qui l'avait éliminé lors de la dernière finale de conférence Est.

Elle porte le sceau de Trae Young, particulièrement en verve derrière l'arc (8/13) et actif sur tous les fronts (10 passes, 8 rbds) et bien aidé par John Collins (19 pts, 6 rbds) au cours d'un match constamment dominé.

Côté Bucks, les absences de Khris Middleton (Covid-19) et Brook Lopez (dos) se sont encore fait ressentir, malgré le retour de Giannis Antetokounmpo (26 pts, 6 passes), qui trainait une douleur à une cheville.

Atlanta, qui met fin à une série de six défaites, demeure 13e (5-9), derrière les Bucks 11e (6-8).

Bien plus au haut, Brooklyn a conforté la 2e place en s'imposant sans forcer à Oklahoma City (120-87), où Kevin Durant, qui a joué huit saisons pour le Thunder, a encore été prépondérant (33 pts, 8 rbds), malgré les huées des fans qui ne lui ont toujours pas pardonné d'être ensuite parti gagner deux titres à Golden State.

A ses côtés, Patty Mills s'est régalé derrière l'arc en battant son record personnel (9/12, 29 pts), et James Harden a contrôlé (16 pts, 13 passes).