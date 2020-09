L'ombre de Kobe Bryant, la légende LeBron James, la surprise Miami: Lakers-Heat, la finale NBA que tout le monde attend (PODCAST) Basket25:36 Jérôme Brys et Benoît Peeters Les Lakers partent favoris avant la finale NBA de cette saison particulière, marquée par la crise du coronavirus mais aussi par le décès de Kobe Bryant. © D.R.

Du côté des Lakers de Lebron James, on cherchera à renouer avec le titre après dix ans de disette. Ce serait en tout cas le plus bel hommage au Black Mamba, décédé tragiquement le 26 janvier dernier. Le Miami Heat, lui, a été sacré pour la dernière fois en 2013. Mais la franchise de la côte Est partira avec le statut d'outsider, elle qui n'est emmenée par aucune star.



Nos experts Jérôme Brys et Benoît Peeters vous préfacent cette finale alléchante, qui pourrait s'annoncer bien plus serrée qu'on ne le croît, dans notre grand format podcast ci-dessus.