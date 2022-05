Vingt-trois ans ! Avant de commencer, il est toujours bon de rappeler l’âge de ce phénomène de précocité. Si on a l’impression que cela fait une décennie qu’on parle de lui (ce qui n’est pas complètement faux non plus), Luka Doncic flirte encore avec la vingtaine. Mais ne vous fiez pas à son joli minois de poupon ou son air pataud : depuis sa plus tendre enfance, on a affaire à un véritable crack.

Point besoin de revenir sur sa déjà fructueuse carrière (il a tout gagné avec le Real Madrid) mais dès qu’il a vu le phénomène faire ses premiers dribbles, Pablo Laso, coach de légende des Madrilènes, est tombé sous le charme. "J’ai toujours dit que Luka serait un grand joueur. Ce qui est fou avec lui, c’est qu’on l’a vu arriver dans l’équipe alors qu’il n’avait que 13 ans. C’était un bon garçon et il est devenu un grand homme." Un bel hommage de la part de celui qui lui a mis le pied à l’étrier et qui lui a donné sa chance.

(...)