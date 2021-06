C’est la deuxième année consécutive que Dallas se fait sortir au premier tour par les Clippers. Auteur de performances plus dingues les unes que les autres, Luka Doncic aura tourné à plus de 35 points de moyenne, 10 assists et 8 rebonds sur la série. Présent au four et au moulin, le Slovène n’est cependant pas (encore) capable de se démultiplier et s’est retrouvé bien trop seul pour faire face à la bande à Kawhi Leonard et Paul George.

Et s’il y en a un en NBA qui peut se targuer de comprendre la solitude de Luka, c’est bien Damian Lillard. Le meneur de jeu des Blazers était en mission sur ces playoffs et a enchaîné les performances stratosphériques, dont un match 5 en mode record NBA avec 12 tirs à 3-points. Mais l'équipe de Portland n'a pas suivi le sillage laissé par son leader, le laissant porter l’équipe à bout de bras. Bilan : une sortie prématurée et la frustration qui s’accumule…

Superstar cherche superstar pour titre NBA

S’il y a une chose que cette série nous aura appris, c’est que Luka Doncic a besoin de renforts autour de lui. Pour commencer il lui faut un autre lieutenant prêt à prendre la pression sur ses épaules, un vrai. Avec 13 points de moyenne et 5 rebonds, Kristap Porzingis réussit le miracle de produire moins que l’an passé tout en jouant plus. Le Letton tient désormais plus du boulet financier que du lieutenant. Pour rappel, il touchera 31 millions de dollars la saison prochaine. Outre une deuxième option viable, Dallas doit aussi fournir des role players plus efficaces à son leader, Trey Burke et Tim Hardaway Jr, entre autres, ont ici montré leur limite. Un profil 3&D pour pallier les (grosses) lacunes de Luka dans le domaine semble inévitable pour viser plus haut.

Du côté de Portland on rencontre également le même type de problèmes. Malgré son talent indéniable et sa capacité à hausser son niveau de jeu, l’aventure C.J. McCollum arrive à son terme. L’arrière sort de playoffs globalement décevants et aura beaucoup trop délaissé ses responsabilités vis-à-vis de Lillard. La défense, elle, a (encore) prouvé qu’elle ne faisait pas le poids face aux grosses écuries de l’ouest, la raquette ayant servi de marchepieds pour Nicolas Jokic. Sans bénéficier de l’apport de son banc, ni de son coach, Terry Stotts, Damian Lillard n’a eu d’autre alternative que de jouer seul contre cinq.

Patience est mère de vertus, mais…

Sous contrat jusque juin 2025, Lillard veut finir sa carrière dans la franchise qui l’a drafté. Le problème, c’est que les Blazers semblent prendre cet amour pour acquis. À 31 ans, Damian Lillard n’a plus toute sa carrière devant lui. Le joueur veut gagner avec Portland, mais il veut gagner. Déçu par les performances récentes, Lillard a étrillé son équipe en conférence de presse, affirmant que celle-ci était trop mauvaise pour espérer mieux. Avec quatre sorties au premier tour en cinq ans, la frustration commence à prendre le dessus.

On pourrait croire que la situation est différente pour Doncic, et pourtant. S’il n’a que 22 ans, pas sûr qu’il soit aussi patient que son ainé envers sa franchise. Rappelons que le Slovène est du genre précoce, lui qui marchait déjà sur l’Europe à 18 ans.

Pour Portland comme pour Dallas, l’été s’annonce charger pour satisfaire les exigences. Et les autres franchises observeront tout cela d’un œil de rapace…