Vendredi, les Grizzlies ont une nouvelle fois profité d'un long moment d'absence des Minnesota Timberwolves, en tête de 10 points à l'amorce du dernier quart-temps (84-74), pour s'imposer en déplacement 106-114 et remporter 4 victoires à 2 leur série du premier tour. La 2e tête de série de la Conférence Ouest a remporté la dernière période 22-40 pour obtenir le droit de défier Golden State pour une place en finale de la Conférence. La franchise du Tennessee, qui se qualifie pour la première fois pour le deuxième tour depuis 2015, disposera là encore de l'avantage du terrain.

Pourtant la star des Grizzlies Ja Morant n'était pas dans son meilleur soir au niveau de l'adresse avec un timide 4/14 au tir, dont 0/5 au tir primé, et un total de 17 points (9/12 aux lancers francs). Son travail dans les autres secteurs du jeu a largement compensé cela avec 11 passes décisives et 8 rebonds. Du coup, ce sont les Desmond Bane (23 pts), Dillon Brooks (23 pts) et autre Brandon Clarke (17 pts) qui ont dû alimenter le marquoir. Bane a conclu la série face aux T'Wolves sur un 27/56 à trois points après en avoir réussi 5/6 vendredi.

Memphis est l'équipe qui a remporté le plus de matchs dans une même série en playoffs en ayant comblé plus de 10 points de retard dans le quatrième quart-temps. Les Grizzlies ont réussi cette performance à trois reprises.

Ils n'auront pas trop le temps de se remettre de leurs émotions. Dès dimanche, ils accueillent les Golden State Warriors des "Splash brothers" Stephen Curry et Klay Thompson, tête de série N.3, tombeurs des Denver Nuggets de Nikola Jokic au premier tour. L'autre demi-finale à l'Ouest opposera Phoenix (N.1) à Dallas (N.4).

Pas de surprise non plus à l'Est avec les quatre premières têtes de série qui se retrouvent là encore dans le dernier carré : Miami (N.1) contre Philadelphie (N.4) et Boston (N.2) face à Milwaukee (N.3).