Philadelphie a concédé sa quatrième défaite de rang qui coïncide à l'absence de son pivot camerounais Joel Embiid, infecté par le Covid. Les Sixers ont cédé à Indiana 118-113. De manière inattendue, Washington poursuit sa course en tête à l'Est après sa neuvième victoire et la quatrième d'affilée. Samedi, les Wizards se sont joué du Magic 92-104 à Orlando. Avec Tyler Herro à la place de Butler dans le cinq de base, le Heat a multiplié le danger et la défense du Jazz n'a pas réussi à trouver les solutions. Sans une ultime période dominée 36-16, Utah aurait concédé une bien lourde défaite. L'habituel sixième homme de Miami a fini meilleur marqueur de la rencontre (27 pts, 8 rebs) malgré une mire mal réglée à distance (1/7 à 3 pts). Il a été bien aidé par le tireur Duncan Robinson (22 pts à 6/11 à 3 pts) et Kyle Lowry (21 pts). Miami (8-5) est 5e à l'Est. Utah (8-5), après ce deuxième revers consécutif sur son parquet, se retrouve 6e à l'Ouest, derrière les Clippers, qui ont engrangé une 7e victoire de rang. Minnesota a été leur dernière victime (129-102). Les Angelinos possèdent le même bilan que Denver et Dallas (8-4). Désormais seul aux commandes en l'absence de Kawhi Leonard, Paul George assure son rôle (23 pts, 9 rebs, 4 ast). Le duo d'arrières vétérans Reggie Jackson (21 pts)-Eric Bledsoe (14 pts, 9 ast) était lui aussi au rendez-vous.

Washington était aussi privé de son meilleur marqueur Bradley Beal (deuil familial). Mais sur le parquet d'Orlando les perfs des revanchards Spencer Dinwiddie (23 pts, 11 rebs, 6 ast) et Montrezl Harrell (20 pts, 7 ast, 6 rebs) ont permis à Washington de poursuivre ce bon début de campagne. Orlando (3-10) est désormais dernier à l'Est après la victoire de Detroit (3-9) à Toronto 121-127. Le jeune duo d'arrières des Pistons Cade Cunningham (10 pts, 4 ast, 3 rebs) et Kylian Hayes (13 pts, 10 ast, 7 rebs) commence tout doucement à se montrer.

Autre surprise dans ce classement à l'Est : la 4e place de Cleveland. Les Cavaliers ont remonté 19 points de retard avant d'émerger 91-89 aux dépens de Boston. Deux lancers francs du meneur Darius Garland, par ailleurs meilleur scoreur (22 pts, 6 ast), ont récompensé l'abnégation de Cavaliers renaissants, dans le sillage du pivot rookie Evan Mobley (19 pts, 9 rbds, 3 contres) drafté en 3e position cet été, et du chef d'orchestre espagnol Ricky Rubio (16 pts, 7 passes). L'alley-oop offert par ce dernier à Jarrett Allen a permis aux Cavs de prendre un précieux avantage (89-87) à 35 secondes du terme.