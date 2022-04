NBA: Miami tête de série N.1 à l'Est, Denver accède aux play-offs à l'Ouest

Milwaukee et Toronto sont venus à bout de Boston et Philadelphie, jeudi en NBA, dans des chocs entre cadors de l'Est, qui ont profité au leader Miami, assuré d'être tête de série N.1 en play-offs, auxquels a accédé Denver à l'Ouest.