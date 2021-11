Les Lakers de LeBron James, mis à l'amende, ont été battus après trois prolongations par Sacramento 137 à 141.

Antetokounmpo a réussi 24 points, 13 rebonds et 7 passes, et démontré une adresse insolente au shoot (10/13).

En face, Denver s'est bien démené à l'image d'Aaron Gordon (18 points), mais a semblé trop limité pour renverser les Bucks en l'absence de trois joueurs majeurs de leur effectif.

MVP de la saison dernière, le Serbe Nikola Jokic est arrêté depuis le 18 novembre en raison d'une douleur au poignet, l'ailier Michael Porter Jr est blessé au dos et pourrait manquer le reste de la saison, tandis que Jamal Murray se remet toujours de sa blessure aux ligaments croisés du genou contractée l'année dernière.

C'est la 6e défaite de suite pour Denver qui est 7e à l'Ouest. Milwaukee pointe à la 6e place à l'Est.

Après deux défaites, Chicago a renoué avec la victoire en écrasant Orlando sur son parquet (88-123) grâce à DeMar DeRozan (23 points) et Zach LaVine (21 points). Les Bulls s'accrochent à la 3e place à l'Est avant d'affronter Miami, 2e au classement, samedi.

Charlotte s'est offert dans le même temps une 8e victoire en 9 matches face à Minnesota à la maison (133-115). Kelly Oubre Jr. a inscrit 27 points.

A l'Ouest, les Phoenix Suns ont enchaîné une 15e victoire d'affilée face aux New York Knicks au Madison Square Garden (90-120). Ils égalent ainsi le record de la plus longue série de victoires de la franchise (qui remonte à la saison 2006-2007).

Devin Booker a de nouveau porté les siens avec 37 points et 4 passes, deux jours après avoir empilé 35 points à Cleveland.

Derrick Rose n'était pas sur la feuille de match en raison d'une douleur à la cheville.

Toujours à l'Ouest, les Memphis Grizzlies ont été croqués à domicile par Atlanta (100-132). Ja Morant a quitté le parquet après seulement 3 minutes et 12 secondes de jeu dans le premier quart-temps, après avoir ressenti une douleur à son genou gauche sur un mauvais appui et souffre d'une entorse. ll a ensuite passé des examens et posté un message inquiétant sur Twitter, laissant craindre une blessure plus grave aux ligaments Les Grizzlies sont classés 8e à l'Ouest.

Utah Jazz a subi une défaite surprise sur leur parquet face à La Nouvelle-Orléans (97-98).

Les Pelicans ont annoncé le même jour que leur star Zion Williamson, blessée au pied droit depuis le début de la saison, avait repris l'entraînement collectif.

Enfin, il a fallu trois prolongations pour voir Sacramento Kings venir à bout des Lakers de Los Angeles sur leur parquet (137-141) avec 34 points de De'Aagon Fox alors qu'en face Russell Westbrook terminait avec un triple double (29 pts, 10 rebonds, 11 passes). LeBron James a inscrit de son côté 30 points et délivré 11 assists en 50 minutes de jeu.

James a écopé vendredi d'une amende de 15.000 dollars pour "geste obscène" après la victoire de son équipe face à Indiana mercredi, a indiqué la ligue dans un communiqué.

James, auteur de 39 points dans cette rencontre remportée 124-116 sur le parquet des Pacers, avait dansé en touchant ses parties génitales après avoir réussi un lancer à 3 points à une minute de la fin du 4e quart-temps.

Le joueur de 36 ans a également été mis en garde pour avoir "utilisé un langage grossier pendant la conférence de presse d'après-match au sujet des règles disciplinaires de la ligue"