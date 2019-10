Un triple double et une victoire pour déjà marquer les esprits: Giannis Antetokounmpo, meilleur joueur 2018-2019, a permis à Milwaukee de renverser Houston (117-111) jeudi lors du championnat NBA, où les Los Angeles Clippers ont écoeuré Golden State dans leur nouvelle salle (141-122).

Le MVP c'est Giannis

A Houston, le Toyota Center ne manquait pas d'étoiles sur son parquet, puisque les trois derniers MVP de la Ligue, Giannis Antetokounmpo, James Harden et Russell Westbrook étaient à l'affiche du match entre les Rockets et les Bucks. Et l'opposition, particulièrement intense dans l'engagement physique, entre ces deux gros prétendants au titre a tenu toutes ses promesses.

Attendu de pied ferme par Harden, le lauréat 2018 un tantinet vexé de s'être fait déposséder la saison passée malgré 36,1 points de moyenne, Antetokounmpo s'est montré à la hauteur de son nouveau statut, en réussissant le premier triple-double de ce nouvel exercice: 30 points (à 11/17 aux tirs), 13 rebonds et 11 passes.

Alors que Milwaukee accusait 16 points de retard à la pause, c'est lui qui a sonné la révolte au troisième quart-temps avec douze points inscrits, enchaînés par huit autres au début du dernier qui ont fait passer son équipe devant pour la première fois (91-90).

En face, Westbrook, qui réussit depuis trois ans à finir ses saisons régulières avec un triple double de moyenne, n'a pas pu en faire autant. Plutôt en dedans durant les trois-quarts du match, c'est lui qui a tenté, en vain, de réveiller les Rockets quand le match a commencé à basculer.

Ses 24 points, 16 rebonds et 7 passes n'ont pas suffi. Pas plus que les 19 points, 14 passes et 7 rebonds de Harden, finalement plus discret qu'attendu.

Derrière ces lignes statistiques somme toute honorables pour le tandem des Rockets et impressionnante pour le "Greek Freak", c'est le collectif bien mieux en place et équilibré des Bucks qui a fait le reste.

Sorti pour six fautes à l'abord du "money-time", Giannis a ainsi vu Khris Middleton, Brook Lopez et Ersan Ilyasova marquer des paniers très importants et ses partenaires défendre comme il le fallait, à l'image de Wesley Matthews profitant de la précipitation de James Harden pour provoquer une faute offensive.

"Mes coéquipiers ont fait un super boulot sans moi. Nous restons ensemble, nous jouons ensemble, nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble", a réagi le "Greek Freak" sur TNT, refusant de s'attarder sur le duel de "MVP's" qui a tourné à son avantage. Mais plus que les mots, c'est l'image le voyant effectuer un énorme contre en deuxième rideau sur un double pas de Harden qui a été parlante sur ce match.

Clippers sans pitié

A San Francisco, dans la flambant neuve Chase Arena qui a coûté 1,4 milliard de dollars, la confrontation entre des Warriors à la suprématie vacillante depuis la finale perdue en juin face à Toronto, et des Clippers ambitieux comme jamais avec le renfort de Kawhi Leonard et Paul George (encore indisponible), a montré que le changement d'ère risquait vraiment d'être pour cette saison tant Los Angeles a été supérieur.

Après avoir impressionné mardi pour ses grands débuts face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis, Leonard a encore été l'homme fort de l'équipe de Doc Rivers, rendant une copie très solide: 21 points, 9 passes, 5 rebonds en à peine 21 minutes.

Face à des Warriors qui se sont totalement effondrés au troisième quart-temps, après avoir fait illusion en première période, pour accuser un pic de 34 points de retard, les Clippers n'ont jamais eu à forcer leur jeu, leur adresse insolente (62,5% de réussite aux tirs) ayant été facilitée par une défense adverse aux abonnés absents.

Draymond Green, symbole des vertus guerrières de Golden State a joué diminué après s'être fait mal au bras droit en début de match, sans gravité cependant. Stephen Curry, auteur de 23 points en vendangeant à longue distance (2/11 à trois points), a dû se sentir terriblement seul en attaque, orphelin de son "splash brother" Klay Thompson (ligament croisés) qui ne devrait pas pouvoir revenir avant les play-offs. Si Golden State parvient à les accrocher...