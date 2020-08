Milwaukee et les Lakers au 2e tour, Houston reprend l'avantage sur OKC

Trois jours après le boycott historique décrété en réaction à l'affaire Jacob Blake, les playoffs de la Ligue nord-américaine de basket (NBA) ont repris samedi. Les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks, les têtes de série N.1 à l'Ouest et à l'Est, se sont hissés au 2e tour, à savoir en demi-finales de leurs conférences respectives. Le troisième match de la soirée a permis à Houston de reprendre l'avantage (3-2) sur Oklahoma City et de n'être plus qu'à un succès de la qualification.

Les rencontres, initialement programmées mercredi mais reportées après l'initiative des Bucks de boycotter leur match pour protester contre les violences et l'injustice raciales, ont débuté dans une ambiance lourde, alors que sur les écrans géants s'affichaient les noms de trois personnalités décédées ces derniers jours: l'ancien joueur de Portland Cliff Robinson, l'ancien coach universitaire Lute Olson et l'acteur Chadwick Boseman, star du film "Black Panther" très apprécié des basketteurs, qualifié d'"ami proche de la NBA". "C'est génial d'être de retour sur le parquet, mais surtout, c'est génial d'avoir mis en place un plan d'action et de le réaliser", a souligné en fin de rencontre la superstar LeBron James, en référence au plan d'action décidé vendredi par la ligue et les joueurs pour accentuer la lutte contre l'injustice raciale. Battus lors du premier match par les Portland Trail Blazers, les Lakers ont aligné une 4e victoire de suite face à la franchise de l'Oregon 131-122. Comme d'habitude, les Californiens se sont appuyés sur leurs deux stars, intenables samedi, LeBron James, qui a réalisé un triple-double (36 pts, 10 rebs et 10 ast), et Anthony Davis (43 pts, son record en playoffs, 9 rebs et 4 ast). Privés de leur meneur Damian Lillard (entorse du genou), les Blazers n'avaient pas les moyens de résister jusqu'au bout malgré les 36 points de CJ McCollum et les 27 du vétéran Carmelo Anthony. Les Lakers attendent maitenant de connaître leurs prochains adversaires. Il s'agira du vainqueur de la série Houston-Oklahoma City. Les Rockets ont repris l'avantage sur le Thunder 3-2, grâce à une large victoire 114-80. James Harden (31 points), Robert Covington (22 pts) et Eric Gordon (20 pts) ont alimenté le score pour les Texans qui ont enregistré le retour de blessure de Russell Westbrook, néanmoins assez discret avec 7 points, 6 rebonds et 7 passes décisives en 23 minutes de jeu. Tout comme les Lakers, Milwaukee avait été surpris dans le premier match par Orlando. Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont ensuite rectifié le tir et gagné les quatre suivants. Samedi, le Magic s'est incliné 118-104. Antetokounmpo a tenu son rôle de leader avec un bilan de 28 points et 17 rebonds en 28 minutes. Milwaukee débutera lundi sa demi-finale de conférence face à Miami (N.5) qui a surpris les observateurs en envoyant Indiana (N.4) en vacances dur un cinglant 4-0.