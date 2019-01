Vainqueur de Utah 114-102, Milwaukee a repris lundi la tête du classement de la Conférence Est du championnat NBA de basket.

Giannis Antetokounmpo a inscrit 30 points et Malcolm Brogdon, auteur de 21 points, ont remis les Bucks sur la voie du succès après leur défaite samedi devant leurs plus sérieux rivaux les Toronto Raptors (116-123).

Le match le plus attendu à l'Ouest a vu la victoire de Houston face aux leaders de Denver 125-113. Le MVP en titre James Harden s'est encore révélé décisif comme en témoignent ses 32 points et 14 passes décisives. Grâce à ses 31 points et 9 rebonds le pivot des Rockets Clint Capela a gagné son duel face à son homologue serbe Nikola Jokic, élu meilleur joueur de la semaine à l'Ouest, qui a quand même aligné 24 points et 13 rebonds mais aussi perdu 8 ballons. Houston a désormais remporté ses dix derniers match dans son Toyota Center et occupe la 5e place à l'Ouest.

San Antonio est allé s'imposer à Detroit 107-119. LaMarcus Aldridge (25 pts) et surtout DeMar DeRozan (26 pts, 9 ast, 7 reb, 2 blk, 2 stl) ont ainsi offert sa 1221e victoire en carrière au coach Gregg Popovich. "Pop" rejoint ainsi à la 3e place des coaches les plus victorieux Jerry Sloan. Les Spurs occupent le 6e rang à l'Ouest après ce 5e succès de rang et le 13e en 16 matchs.

Toujours privés de LeBron James, les Los Angeles Lakers ont mis fin à une série de trois revers. Ils ont retourné une situation compromise à Dallas. Menés 67-54 à la pause, ils ont remporté les deux derniers quarts-temps 30-53. Le trio Josh Hart (14 pts, 12 reb, 6 ast, 5 stl), Lonzo Ball (21 pts) et Brandon Ingram (29 pts) a eu raison de Luka Doncic (27 pts, 8 reb) et DeAndre Jordan (19 reb, 10 pts, 3 blk). Les Lakers confortent leur 8e place dans la "Western".