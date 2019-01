Milwaukee confirme, si besoin était, qu'il faudra compter sur les Bucks cette saison.

Ils sont venus s'imposer 109-116 sur le parquet de Houston où les Rockets restaient sur dix victoires consécutives. L'ailier grec Giannis Antetokounmpo et la défense des Bucks ont volé la vedette à la star locale James Harden qui a quand même réussi 42 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Le "Greek Freak" a de son côté aligné 27 points et 21 rebonds. Avec ses équipiers, il a aussi limité les Rockets à moins de 38% de réussite grâce notamment à 11 interceptions. Après ce 6e succès en sept matchs, Milwaukee reprend la première place dans la Conférence Est (29 v-11 d) aux dépens de Toronto (31 v-12 d).

Favorite à l'Est à l'aube de la saison, l'équipe de Boston n'a pas vraiment répondu à l'attente jusqu'ici. Les Celtics retrouvent peu à peu le niveau qui justifiait cette réputation. Ils ont donné une belle leçon à Indiana, une solide équipe à l'Est, 135-108. Le collectif bostonien s'est révélé redoutable en attaque avec une réussite de 56,8 % aux tirs (dont près de 44% à 3 pts) et pas moins de 32 assists. Dans le même temps la défense dominait le rebond (48-39). Avec ce 4e succès de rang, les Celtics présentent la meilleure série en cours à l'Est. Ils demeurent 5e de la Conférence (25 v-15 d). Indiana reste 3e (27 v-14 d).

Loin des sunlights, Brooklyn continue son redressement inattendu. Depuis un mois, les New Yorkais ont aligné 13 victoires et 4 défaites. Leur bilan du mois précédent était de 3 victoires et 12 défaites. Leur succès mercredi sur Atlanta 116-100 les hisse au 6e rang à l'Est (21 v-22 d). Les Nets ont pourtant été menés de 19 points en début de rencontre. L'ancien meneur des Lakers DeAngelo Russell (23 pts) tient le rôle de leader dans cette franchise dépourvue de réelle vedette.

Dans la Conférence Ouest, le duel entre les frères Gasol a tourné à l'avantage du cadet Marc. Ses 26 points et 14 rebonds ont pesé lourd sur le résultat 96-86 qui a vu Memphis mettre un terme à une série de six revers. Ce faisant les Grizzlies ont arrêté San Antonio qui avait gagné ses cinq matchs précédents.

Les Lakers commencent à bien jouer sans LeBron James. Le jeune Kyle Kuzma a sorti le grand jeu (41 pts, record en carrière) et écoeuré son vis-à-vis le All-Star Blake Griffin (16 pts à du 4/16 aux tirs et 0 rebond). Les "Pourpre et Or" ont battu Detroit 113-100 et conforté leur 8e place à l'Ouest (23 v-19 d). Les Pistons, eux, s'éloignent de cette même dernière place qualificative pour les play-offs à l'Est après cette 8e défaite en dix rencontres. Ils restent 9es (17 v-22 d) mais l'écart se creuse avec Charlotte (19 v-21 d), qui occupe cette position tant convoitée.