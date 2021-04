NBA: Nets et Nuggets à la fête, Milwaukee battu à Houston Basket AFP Les Brooklyn Nets et les Denver Nuggets ont respectivement dominé les Pacers (113-130) et Toronto (121-111) jeudi en NBA, Milwaukee encaissant une défaite inattendue à Houston, pour qui Kevin Porter Jr a inscrit 50 points.

© AP

Leaders de la Conférence Est et déjà qualifiés pour les play-offs, les New-Yorkais ont pu compter dans l'Indiana sur un grand Kevin Durant (42 points, 10 passes). Brooklyn compte désormais deux victoires d'avance sur son dauphin Philadelphie (43 contre 41), qui n'a pas joué jeudi et a disputé un match de moins que les Nets depuis le début de la saison. A la troisième place de la Conférence, la soirée a été très mauvaise pour Milwaukee, qui a non seulement été battu par la lanterne rouge à l'Ouest Houston (143-136) mais a aussi perdu sa star Giannis Antetokounmpo dès le premier quart-temps. Le Grec s'est foulé la cheville droite, et la qualification des Bucks pour les playoffs attendra donc. La défaite de Milwaukee a été précipitée par l'excellent match de Kevin Porter Jr, auteur d'un double-double impressionnant (50 pts, 11 passes) pour les Rockets. Denver, quatrième à l'Ouest, a signé une quatrième victoire de rang contre Toronto, maîtrisé 121-111.