Les franchises les plus ambitieuses ont du mal à affirmer leur suprématie et les équipes les plus modestes remportent des succès inattendus. Philadelphie fait exception à cette constatation. L'arrivée sur le banc des Sixers de Doc Rivers porte d'emblée ses fruits. Philadelphie a aligné un 3e succès de rang et dominé Charlotte 127-112. Le meneur Ben Simmons a réalisé son premier triple-double de la saison (15 pts, 12 rebs, 11 ast). Joel Embiid a réussi un double-double (19 pts, 14 rebs) et Tobias Harris a joué au "couteau suisse" (24 pts, 4/7 à 3 pts, 9 rebs, 6 ast, 4 interceptions et 3 contres). Les Sixers sont seuls leaders à l'Est grâce à leur bilan de cinq succès et une défaite et présentent la meilleure défense de la Conférence.

Car trois autres équipes qui partageaient la première place ont trébuché. Atlanta, sorti renforcé de la courte entre-saison, a été victime de Cleveland 91-96. Personne n'attendait les Cavaliers qui se hissent parmi les quatre formations à présenter 4 succès en six rencontres. Malgré quinze points de retard au milieu du 3e quart, la franchise de l'Ohio a réussi à renverser la situation. Collin Sexton et ses 27 points et la maladresse des Hawks aux lancers francs (10/19) expliquent ce résultat inattendu.

Indiana a aussi perdu face à une équipe que personne ne voyait aussi bonne en ce début de campagne. Les Pacers ont été battus par New York 102-106, malgré 33 points de Malcolm Brogdon. La défense et le jeu physique des Knicks, mise en place par le nouveau coach Tom Thibodeau, a payé en fin de rencontre. New York présente un bilan de 3 succès pour autant de défaites le même que Boston, Milwaukee et autre Brooklyn. Indiana en est à 4-2.

Troisième défaite à domicile inattendue samedi, celle d'Orlando face à OKC 99-108. Nikola Vucevic s'est pourtant démené pour le Magic (30 pts, 13 rebs). Le Thunder a pris le meilleur après la pause et mis fin à sa série de trois défaites. Après ce deuxième revers de suite, Orlando compte 4 succès et désormais 2 défaites.

John Wall a confirmé. Le nouveau meneur de Houston a inscrit 28 points après en avoir marqué 22 lors de son grand retour à la compétition après deux ans d'absence. Il faut remonter à 2001 et un certain Michael Jordan pour retrouver un joueur auteur de 50 points au terme de ses deux premiers matchs après deux ans d'absence. Wall a été le grand artisan de la victoire des Rockets contre Sacramento 102-94. Ce fut d'autant plus nécessaire que James Harden n'a pas joué, victime officiellement d'une entorse à le cheville. Les Rockets équilibrent leur bilan (2-2).