Philadelphie cafouille

L'égalisation de Seth Curry - frère de Stephen, fils de Dell, famille de snipers - à 114-114 à 22 secondes du terme aura été inutile. Les Sixers ont ensuite fait faute sur Carmelo Anthony, qui a entré ses deux lancers francs, puis Robert Covington a intercepté la remise en jeu de Ben Simmons, permettant à Damian Lillard d'assurer la victoire de Portland (118-114).

Ce dernier (30 pts, 7 passes) a été le meilleur marqueur des Blazers (5e), mais celui qui a porté l'équipe fut "Melo", auteur de 17 de ses 24 points dans le dernier quart-temps, dont trois shoots d'affilée derrière l'arc. "Je suis un joueur qui fonctionne en rythme, dans ces moments-là le panier devient très grand", a-t-il souri.

Côté Philly, Joel Embiid a encore été prolifique (35 pts, 9 rbds) et Ben Simmons très complet (23 pts, 11 rbds, 9 passes), mais en vain.

Curry est inarrêtable

Le show du MVP 2015 et 2016 continue de plus belle à Golden State: ses 40 points (10/19 à longue distance, 8 rbds, 5 passes, 4 interceptions) ont eu raison de la bonne résistance d'Orlando (111-105), qui a mené de cinq longueurs au début du dernier quart-temps, avant que "babyface killer" ne plante deux banderilles à trois points pour définitivement inverser la tendance.

Et quand le Magic est revenu à trois unités dans les dernières secondes, il a assuré l'essentiel en rentrant deux ultimes lancers francs. Sur ses huit dernières rencontres, Curry a inscrit 40, 32, 32, 57, 28, 38, 28 et 27 points, soient 35,3 de moyenne.

Du côté d'Orlando, toujours engoncé à la 13e place à l'Est, Nikola Vucevic, certes maladroit (8/23), a fait des dégâts à l'intérieur (25 pts, 13 rbds). Evan Fournier, touché au dos, était à nouveau forfait.

Pour les Warriors, 8e à l'Ouest, des retrouvailles alléchantes s'annoncent samedi contre leur ancienne star Kevin Durant et Brooklyn.

Boston se ressaisit

Les Celtics, qui restaient sur deux défaites, l'ont emporté (120-106) face à Toronto dans un remake moins serré de la demi-finale de conférence Est des play-offs 2020 (4-3).

Boston a d'abord compté dix points d'avance à la pause, avant de remettre un coup de collier dans le dernier quart-temps, moins porté par ses stars - Jayson Tatum (17 pts, 9 passes), Jaylen Brown (12 pts, 10 passes) -, que par les seconds couteaux Semi Ojeyele (24 pts) et Payton Pritchard (20 pts), qui ont chacun réussi un 6/8 à longue distance.

Les Raptors, 6e à l'Est, ont eux au contraire failli derrière l'arc (29,2%) et les 24 et 23 points de Kyle Lowry et Pascal Siakam n'ont pas suffi.

Les C's restent 4e, devant Indiana qui a mis terme à sa série de quatre défaites, en s'imposant à Détroit (111-95), qui restait pourtant sur un beau succès contre Brooklyn.

Le pivot lituanien Domantas Sabonis a été omniprésent côté Pacers (26 pts, 8 rbds, 8 passes). Le "Frenchie" des Pistons, Sekou Doumbouya a réussi 6 points et pris 6 rebonds en 16 minutes.

Miami enchaîne

Et de quatre victoires d'affilée pour le Heat à Houston (101-94), qui concède à l'inverse son 4e revers de rang.

La raison du regain de forme du finaliste du dernier championnat? Le retour en forme de Jimmy Butler, qui a manqué dix matches avant cette série vertueuse, frappé par le coronavirus. L'ailier a réussi son premier triple-double de la saison (27 points, 10 passes, 10 rbds).

Bam Adebayo n'en a pas été loin (10 pts, 13 rbds, 8 passes) et, en l'absence de Goran Dragic (cheville) et Tyler Herro (protocole Covid), le remplaçant Max Strus s'est illustré (21 pts, 5/8 derrière l'arc).

La défense a fait le reste pour Miami, désormais 9e à l'Est, qui a contenu Victor Oladipo (6 pts) et John Wall (17 pts). Les Rockets, ainsi limités à 38,6% de réussite aux tirs, glissent en 13e position à l'Ouest.