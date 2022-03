Les Sixers étaient privés de Joel Embiid et James Harden. Tyrese Maxey a parfaitement assuré la relève, avec 28 points, dont 13 dans le dernier quart-temps. Le meneur de 21 ans est l'une des révélations de la saison. Le banc de Philadelphie a aussi été efficace, en témoignent les 20 points de Shake Milton et les 18 de Furkan Korkmaz. En face, Jimmy Butler a inscrit 27 points. Le Heat reste en tête de la conférence avec 47 victoires et 25 défaites. Philadelphie est deuxième avec 44 victoires et 27 défaites, soit le même bilan que Milwaukee.

Le quatrième, Boston (45 victoires, 28 défaites) s'est imposé 123-132 à Oklahoma City, avec 36 points de Jayson Tatum et 25 de Jaylen Brown, tandis que le cinquième, Chicago (42 victoires, 29 défaites) s'est joué 113-99 de Toronto grâce à son duo DeMar DeRozan/Zach LaVine (26 points chacun). Les Raptors (40 victoires, 32 défaites), septièmes, restaient sur six victoires de suite à l'extérieur.

Kevin Durant (37 points, 9 rebonds, 8 passes) a mené Brooklyn à la victoire 114-106 face à Utah. Les Nets (38 victoires, 34 défaites) occupent la huitième position. Utah (45 victoires, 27 défaites) est quatrième à l'Ouest.

LeBron James n'a pas loupé sa visite annuelle dans son Ohio natal: "The King" a réussi un triple-double à 38 points, 11 rebonds et 12 passes lors de la victoire 120-131 des Lakers à Cleveland.

Russell Westbrook a également confirmé son regain de forme, avec 20 points et 11 passes. Les Lakers pointent en 9e position à l'Ouest avec 31 victoires et 41 défaites.

Dallas (cinquième, 44 victoires, 28 défaites) est venu à bout 110-108 de Minnesota (septième, 42 victoires, 31 défaites).