Il s'en est pourtant fallu d'un rien. Et sans Harris, auteur du tir de la gagne, à trois secondes de la fin, les Lakers l'auraient sans doute emporté à l'issue d'un beau retour.

Menés de 12 points à 3.7 secondes du buzzer, les coéquipiers de LeBron James ont ensuite inscrit 13 points d'affilée (sur ses 34 au total), prenant même la tête (105-106) à quelques secondes de la fin. Puis Harris est arrivé de la gauche, inscrivant le tir victorieux sur la tête d'Alex Caruso et douchant ainsi les espoirs des Californiens.

Pour s'imposer les Sixers ont pu compter sur Harris, mais aussi sur Joel Embiid (28 points, 6 rebonds, 4 passes) et Ben Simmons, qui a réussi un triple-double avec 17 points, 11 rebonds et 10 passes décisives.

Philadelphie permet ainsi à Utah Jazz, vainqueur face à Dallas (116-104) mercredi soir, de prendre la tête de la Conférence 0uest.

A l'Est, les Brooklyn Nets ont conquis de haute lutte une victoire 128-132 en prolongation chez les Hawks à Atlanta. Ils enchaînent ainsi un troisième victoire consécutive.

Ils ont été portés par une grande performance de leurs trois leaders: Kevin Durant a marqué 32 points, James Harden a ajouté un double-double (31 points, 15 passes décisives), et Kyrie Irving 26 points.

Trae Young (28 points, 14 passes) n'a pas été en reste côté Hawks, aidé par Cam Reddish (24 pts), qui a marqué le point de l'égalisation à moins de 30 secondes du buzzer pour offrir une prolongation à Atlanta.

A l'Est, Giannis Antetokounmpo et Milwaukee restent en embuscade derrière les Sixers, après leur victoire (108-115) sur Toronto. Le double MVP a inscrit 24 points, 18 rebonds et neuf passes pour les Bucks.

Damontas Sabonis, malgré une contusion à un genou en début de match, a lui réalisé un triple double (22 points, 11 rebonds et 10 passes) pour permettre aux Pacers de battre les Hornets 106-116.