Dans un match serré de bout en bout, les Sixers ont pu compter sur un Joel Embiid qui a fait le ménage dans la raquette avec 40 points et 19 rebonds. Le pivot camerounais a également le panier qui a permis à Philadelphie d'arracher la prolongation. Du côté du Jazz, seul Donovan Mitchell est parvenu à répondre à Embiid avec 33 points.

Philadelphie reste donc premier de la Conférence Est devant Brooklyn qui s'est imposé 114-132 à Houston pour les retrouvailles entre James Harden et la franchise texane. Deux mois après avoir forcé son transfert de Houston vers Brooklyn, 'The Beard' n'a pas manqué son retour avec un triple-double: 29 points, 14 assists, 10 rebonds.

Derrière le top 5 où l'on retrouve aussi Milwaukee, Boston et New York, Charlotte s'invite à la sixième place après sa victoire 102-135 à Minnesota tandis que Toronto, touché par le coronavirus, chute à la huitième après sa défaite 105-129 contre Detroit.

À l'Ouest, Utah et Phoenix conservent les deux premières places devant les deux franchises des Los Angeles: les Clippers et les Lakers. Les champions en titre, sans LeBron James, au repos, et Anthony Davis, blessé, se sont inclinés 123-120 à Sacramento et glissent à la quatrième place.

Derrière le top 4, Portland, avec 22 points de Damian Lillard et Carmelo Anthony, a lui conforté sa quatrième place en s'imposant 108-106 face à Golden State où Stephen Curry était trop seul avec 35 points. Les Warriors sont eux dépassés par Dallas, vainqueur 87-78 face à Oklahoma City, à la huitième place.

Dans les autres matches de la soirée, Indiana l'a emporté 111-114 à Cleveland, Orlando s'est incliné 112-115 face à Atlanta et Chicago s'est imposé 124-128 à La Nouvelle-Orléans.