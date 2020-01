Malgré l'absence de son pivot Joel Embiid, opéré de l'annulaire gauche et indisponible au moins deux semaines, Philadelphie a confirmé face à Boston que s'imposer au Wells Fargo Center s'apparentait à braquer une banque cette saison en NBA.

Les Sixers, pourtant menés 26-35 après le premier quart, ont déboulé dans la dernière période remportée 32-18 et signé un succès probant 109-98, le 18e en 20 vingt rencontres jouées à domicile.

Al Horford, arrivé cet été du Massachussets, s'est fait un plaisir de planter 17 points, prendre 8 rebonds et délivrer 6 passes décisives face à ses anciens équipiers. Les arrières Ben Simmons (19 pts, 9 reb) et Jason Richardson (29 pts, 7 ast) ont complété le travail au détriment des Celtics où seul Kemba Walker (26 pts) est apparu à son meilleur niveau. Philadelphie reste 5e à l'Est (25 v-14 d) tandis que Boston, 3e (25 v-11 d), voit son bilan en déplacement pâlir un peu (11 v-8 d).

A l'Ouest, Oklahoma City, donné pour moribond à l'entame de la saison après les départs de Paul George et Russell Westbrook, connaît un regain de vie depuis plus d'un mois. Le Thunder s'est offert un 11e succès en 13 rencontres à l'occasion de la visite de Houston (113-92). Les Rockets très maladroits à l'image de James Harden (5/17 aux tirs pour 17 pts) n'ont pas aidé Russell Westbrook qui retrouvait pour l'occasion le parquet de ses exploits passés. Le meneur texan a bien marqué 34 points mais face au collectif d'OKC orchestré par Chris Paul (18 pts, 6 reb, 5 ast, 4 stl), ce fut sans effet. Houston recule à la 4e place de la Conférence (25 v-12 d). Oklahoma City est un solide 7e (22 v-16 d.).

Deux rencontres entre équipes mal classées complétaient la soirée. Grâce à ses 2e et 3e quarts remportés 31-13 et 41-27, Minnesota a dominé Portland 116-102 alors que les brillants efforts du pivot de Detroit Andre Drummond (28 pts, 23 reb) se sont avérés inutiles contre Cleveland qui a émergé 112-115 après prolongation sur un panier primé de Kevin Love.