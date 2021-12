Phoenix était privé pour cette rencontre de Jae Crowder, Elfrid Payton et Deandre Ayton, dernier joueur des Suns à être placé à l'isolement lundi. L'effectif de Memphis comptait cinq absents.

Déjà perdante deux jours plus tôt face à Golden State (107-116), la franchise basée dans l'Arizona a compté jusqu'à 16 points de retard dans le troisième quart temps avant de remonter en fin de match sous l'impulsion de Devin Booker, auteur de 30 points.

L'arrière a cru donner la victoire aux Suns avec un tir primé à cinq secondes de la fin, mais Ja Morant lui a répondu par un panier en pénétration et elle est revenue à Memphis. Le meneur des Grizzlies a terminé la rencontre avec 33 points et 4 passes, l'arrière Desmond Bane ayant ajouté 32 points.

Toujours à l'Ouest, Utah s'est imposé sur le parquet de San Antonio (110-104) malgré l'absence de Donovan Mitchell, blessé au dos. Le Français Rudy Gobert a encore une fois été dominant sous le cercle avec 16 points et 13 rebonds. Jordan Clarkson a été le meilleur marqueur du match avec 23 unités. Les Jazz restent troisièmes de la Conférence, juste derrière les Suns.

DeRozan et LaVine impressionnent

À l'Est, Chicago a dominé Atlanta chez lui (130-118) grâce aux performances remarquées de DeMar DeRozan et Zach LaVine, auteurs de 65 points à tous les deux. Le premier a été extrèmement adroit au tir à mi-distance et sous le panier (12/18), tandis que le deuxième a inscrit cinq paniers à trois points.

C'est la huitième victoire en dix matches pour les Bulls, qui affrontaient une équipe d'Atlanta extrèmement diminuée, avec 12 absents, mais Trae Young sur le parquet: le meneur de 23 ans a marqué 29 points et délivré 9 passes décisives.

Dans les autres matches, Charlotte a écrasé Houston (123-99) tandis que Boston s'est incliné contre Minnesota (103-108) en l'absence de Jayson Tatum, lui aussi placé en protocole Covid lundi.

Flambée des cas de Covid

La NBA connaît une flambée épidémique depuis deux semaines, qui a mis sur la touche près de 200 joueurs et contraint au report de neuf matches. Pour faire face au problème, la ligue annoncé lundi la réduction du temps d'isolement des joueurs testés positifs au Covid, de dix à six jours.

Cette nouvelle règle suit les recommandations des autorités sanitaires qui ont annoncé le même jour la réduction de la durée de la quarantaine de dix à cinq jours pour les personnes infectées, à condition qu'elles soient asymptomatiques.