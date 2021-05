Portland reste lui sixième et sent le souffle des Los Angeles Lakers, septièmes et actuels barragistes, dans son dos.

Derrière le duo de tête, les Los Angeles Clippers restent accrochés à leur troisième place après leur victoire 90-113 à Charlotte. La franchise californienne ne compte cependant qu'un succès d'avance sur Denver, quatrième et vainqueur 103-114 à Minnesota.

Pour les barrages pour les équipes entre la septième et la dixième place, Sacramento, onzième, est définitivement hors course, après sa défaite 116-110 à Memphis, Les Grizzlies reviennent eux à hauteur de Golden State à la huitième place. Un résultat qui profite à San Antonio qui jouera le barrage pour les deux derniers tickets pour les playoffs malgré son revers 102-98 contre New York.

À l'Est, la première place de Philadelphie, battu 106-94 à Miami, est également en danger. Les Sixers ne comptent plus qu'une victoire de plus que Brooklyn, 2e et deux sur Milwaukee, 3e et tombeur d'Indiana 142-133. Avec son succès, Miami a renforcé sa 4e place devant Atlanta, 5e et facile vainqueur d'Orlando 116-93, et New York, 6e.

Pour le barrage, Chicago, 11e, reste dans la course après son succès 114-102 contre Toronto. Les Bulls ne pointent qu'à deux longueurs de Washington, 10e et dernier qualifié pour le barrage. Les deux équipes ont encore deux rencontres à disputer.