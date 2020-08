Huitième à l'issue de la saison, Portland devra s'imposer une seule fois pour aller en playoffs tandis que Memphis devra décrocher deux victoires de suite.

Mis sous pression après la victoire de Pheonix contre Dallas (128-102), Portland était dans l'obligation de s'imposer face à Brooklyn. Les Blazers ont une nouvelle fois pu compter sur leur star Damian Lillard (42 points et 12 assists) pour émerger d'un point (134-133) et affronter Memphis, tombeur de Milwaukee (119-106), en barrage.

Pour battre les Bucks, sans Giannis Antetokounmpo suspendu, les Grizzlies ont pu se reposer sur les 29 points de Dillon Brooks et les triple-double de Jonas Valanciunas (26 points, 19 rebonds, 12 assists) et Ja Morant (12 points, 13 rebonds et 10 assists).

San Antonio, qui était encore également dans la course pour le barrage, a finalement été battu par Utah (118-112) dans un match qui n'avait finalement aucun intérêt sportif. Pour la première fois depuis 1997, les Spurs ne joueront pas les playoffs.

Dans les autres matches de la soirée, Washington s'est offert une victoire de prestige face à Boston (96-90) et Sacramento a fait de même face aux Los Angeles Lakers (136-122). Orlando, pour sa part, a pris le dessus sur la Nouvelle-Orléans (133-127)