Depuis l'arrivée de James Harden à Brooklyn, le 14 janvier, le nouveau "Big 3" de la NBA n'avait pas gagné ensemble. Samedi, Kyrie Irving, Kevin Durant et "the Beard" ont offert aux Nets leur premier succès, après deux défaites contre Cleveland.

Ils ont sont venus à bout de Miami, toujours déforcé par le Covid, 128-124. C'est l'arrière Irving qui a été le plus brillant des trois. Il a rentré 18 de ses 28 points (plus 7 ast, 6 rebs) dans le dernier quart-temps, tandis que Durant terminait meilleur scoreur de son équipe avec 31 points. Harden s'est révélé plus collectif que jamais (11 assists) aux dépens de ses stats offensives (12 pts avec à peine 8 tirs tentés et 2 réussis (!), contre 19 à KD et 18 à Irving).

Brooklyn a tout de même montré des faiblesses, notamment en pertes de balle (18, dont 6 au crédit de Harden). Menant de 14 points à l'entame du 4e quart-temps, la défense a de nouveau montré ses limites. Le pivot du Heat Bam Adebayo (41 pts, record personnel, 9 passes) n'a pas réussi à forcer l'exploit mais il ne s'en est pas fallu de beaucoup. Miami est toujours privé de Jimmy Butler et Tyler Herro pour raisons sanitaires.

Les Lakers ont poursuivi leur tournée à l'Est par un facile succès à Chicago 90-101. Anthony Davis n'a pas trouvé d'opposition à sa hauteur (37 pts, 6 reb, 3 ast) dans ce 9e succès consécutif des champions en titre hors du Staples Center. Ils retrouvent seuls la première place de la Conférence Ouest.

Philadelphie peut se reposer sur son pivot Joel Embiid. Le Camerounais est intenable. Il a rentré 33 points et 14 rebonds, lors du succès à Detroit 110-114, son 3e match à au moins 30 points et 10 rebonds. De quoi en faire un candidat sérieux au titre de MVP et Philadelphie un solide prétendant à l'Est.

Autre candidat au titre de meilleur joueur de la Ligue en fin de saison, Luka Doncic a été moins déterminant face à Houston. Ses 26 points, 8 passes, 5 rebonds n'ont pas permis aux Mavericks de battre les Rockets emmenés par un DeMarcus Cousins en mode "All Star". "Boogie" a aligné 28 points, 17 rebonds et 5 passes décisives et Houston gagné le derby texan 108-133.

Stephen Curry est devenu le 2e meilleur marqueur de l'histoire aux tirs primés. Ses cinq paniers à trois points, lors de la défaite de son équipe Golden State à Utah (127-108) lui permettent avec un total de 2.562 tirs primés de devancer Reggie Miller (2.560). Seul Ray Allen et ses 2.973 tirs réalisés à plus de 7m23 du panier a fait à ce jour.

Nouveau duel plus qu'indécis entre Phoenix et Denver. Après une prolongation la veille, il en a fallu deux samedi pour départager les Suns et les Nuggets. Cette fois encore ce sont les visiteurs du Colorado qui ont eu le dernier mot 112-120. Nikola Jokic (29 pts, 22 rbds) s'est encore révélé l'élément clé de la rencontre. Denver est 5e à l'Ouest, Phoenix n'est plus que 7e.