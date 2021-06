Il avait entamé ses play-offs de la meilleure des manières, avec 29 points et 7 rebonds de moyenne, mais son corps l’a rappelé à l’ordre. Sur une pénétration anodine, Joel Embiid se réceptionne mal et son genou droit encaisse le choc de la chute. Il reste un peu plus de quatre minutes dans le premier quart-temps. Embiid se relève et reste tant bien que mal sur le terrain, avant de sortir au buzzer pour ne plus revenir.

Ce n’est pas la première fois cette saison que le pivot doit composer avec ce genou. En mars dernier, le Process pensait sa saison terminée. Une blessure finalement bénigne qui le garde tout de même éloigné des terrains pendant trois semaines. Et pour l’anecdote, c’était déjà face à Washington…

La pierre angulaire des Sixers

En attaque comme en défense, Joel Embiid est aujourd’hui le cœur du jeu à Philadelphie. Déjà ultra dominateur dans la raquette du haut de ses 2,16 m et de ses 127 kg, l’intérieur dispose en plus d’un arsenal impressionnant. Prototype du poste 5 idéal, Embiid est un véritable casse-tête pour les défenses adverses. Capable d’enfoncer son défenseur sous le panier, il peut aussi dégainer à mi-distance ou derrière l’arc lorsque la situation l’impose. Puissance, touché, Jojo dispose aussi d’un jeu de jambes et d’une technique qui lui ont plusieurs fois valu la comparaison avec un certain Hakeem Olajuwon. Rien que ça.

"C’est un joueur technique, athlétique, robuste et qui possède un grand QI basket. Je n'ai tout simplement pas vu quelqu'un dominer des deux côtés du terrain comme lui depuis Hakeem", déclarait Scott Brooks, l’entraîneur des Washington Wizards, dimanche soir à Yahoo Sports. Le pivot des Sixers estime d’ailleurs qu’il devrait être défenseur de l’année. Si la concurrence est rude face à un Rudy Gobert toujours en mode cadenas, le débat existe pour de bonnes raisons. Qu’il s’agisse de mettre la pression sur un pick and roll ou de surgir en second rideau, le Process voit le jeu et sait où il doit intervenir.

Montée en puissance

À seulement 27 ans, Joel Embiid fait partie des meilleurs. Plus de 28 points et 10 rebonds de moyenne, le tout avec des pourcentages en hausse. Le pivot est déjà capable de dominer depuis longtemps mais son côté compétiteur, son manque d’envie et de leadership lui ont souvent valu des critiques. De Shaquille O’Neal et de Charles Barkley notamment. C’est sa mentalité, surtout, qui impressionne aujourd’hui.

L’arrivée de Doc Rivers au poste d’entraîneur en octobre dernier, et les deux dernières campagnes de play-offs au goût amer, semblent avoir permis à l’intérieur de mûrir. Responsabilisé par son nouveau coach, le natif de Yaoundé s’est mué en passeur et n’hésite plus à recadrer ses coéquipiers. Non-content d’avoir fait de ses Sixers la meilleure défense de la ligue, Joel Embiid étire désormais celle de ses adversaires.

Finalement son seul problème, ce sont ses blessures. Deux saisons blanches pour commencer sa carrière en raison d’un pied récalcitrant, et encore seize matchs loupés cette saison. Lejoueur doit maintenant passer des examens pour son genou et prier pour pouvoir reprendre sa place. Si les Sixers devraient finir le travail mercredi soir, ils auront besoin de leur meilleur joueur pour viser plus haut.