Les Los Angeles Clippers, 3e de la Conférence Ouest, et les Denver Nuggets, dauphins des Lakers, ont signé mardi leur sixième victoire d'affilée en NBA respectivement sur le parquet des Dallas Mavericks (114-99) et contre les Washington Wizards (117-104).

Meilleure équipe du Championnat nord-américain de basket-ball du début de saison avec seulement deux défaites, les Los Angeles Lakers restent à portée des Clippers qui ont mis fin au bon parcours des Texans qui restaient sur cinq succès de suite.

Les LA Clippers ont construit leur victoire autour de Kawhi Leonard et Paul George, qui ont joué ensemble pour la quatrième fois seulement cette saison. Leonard a inscrit 28 points et pris 9 rebonds tandis que George a totalisé 26 points et 6 interceptions. Le duo de choc a bien été secondé par Lou Williams (21 pts, dont 4 paniers à 3 pts)

MVP de la phase finale avec Toronto, titré pour la première fois de son histoire la saison dernière, Leonard associé avec George depuis seulement une semaine a montré ce que ce duo dynamique pouvait produire.

Geoorge est resté indisponible jusqu'à la mi-novembre en raison d'une opération à une épaule, son retour intervenant après une blessure à un genou de Leonard.

La pression défensive des Clippers a réussi à contenir le joueur-vedette des Mavericks, le Slovène Luka Doncic, resté... à 22 points, 8 rebonds et 6 passes déicives.

A Denver, les Nuggets, dauphins des Los Angeles Lakers et défaits à trois reprises cette saison, a pris sans problème la mesure de Washington.

Jermani Grant est venu du banc pour marquer 20 points alors que Will Barton en a ajouté 17 et Jamal Murray 16 tandis que le pivot serbe Nikola Jokic n'a inscrit que 8 points mais a pris 20 rebonds.

Chez les Wizards, où l'adresse n'a pas été de mise, c'est l'arrière réserviste Jordan McRae qui s'est montré le plus efficace avec 21 points.