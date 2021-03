Pour l'occasion, le meneur All-Star, double MVP, a compilé 32 points, grâce à 6 tirs à 3 points, 9 passes, 5 rebonds et 1 interception. Meilleur marqueur de la rencontre, et bien aidé par Andrew Wiggins (28 pts) et Draymond Green (11 points, 12 rebonds, 12 passes), Curry a permis aux Warriors d'infliger une 10e défaite cette saison à Utah malgré un double-double XXL de Rudy Gobert, auteur de 24 points, 28 rebonds et 4 blocs. Le Jazz reste malgré tout en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 28 victoires pour 10 défaites. Neuvièmes, les Warriors sont aux portes du top 8 (20v-19d).

Candidats aux lauriers, les Clippers ont mordu la poussière à La Nouvelle-Orléans, où les Pelicans se sont imposés 135-115 grâce à leur prolifique trio Zion Williamson - Brandon Ingram - Lonzo Ball, auteur de 70 points cumulés. Du côté de la franchise de Los Angeles, Kawhi Leonard (23 pts) a été trop esseulé, Paul George se montrant trop imprécis (5/14 aux tirs). Malgré tout, les Clippers pointent à la 4e place à l'Ouest (25v-15d), les Pelicans à la 11e (17v-22d).

"Houston, nous avons un problème". La citation populaire est plus que jamais d'actualité en ce moment du Toyota Center. Dimanche, les Rockets ont encaissé une 16e défaite de rang, enregistrée à domicile contre Boston (107-134). Toujours privés de Christian Wood, les Rockets ont résisté 12 minutes avant de sombrer contre des Celtics portés par Jaylen Brown (24 pts) et Jayson Tatum (23 pts).

A noter également, le succès de Miami à Orlando (97-102) grâce à un très bon Jimmy Butler (29 pts).