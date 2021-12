Avec 2 977 "bombes", il est devenu le meilleur shooteur à trois points de l’histoire.

Le geste est pur, limpide et semble si facile. Pourtant, pour arriver à cette perfection, Steph Curry (33 ans) a travaillé. Répété son mouvement, parfois plus de 1 000 fois, et ce, de manière quotidienne. Car devenir le meilleur shooteur à trois points de la NBA de tous les temps, cela ne s’improvise pas. Très tôt, alors même qu’il était encore au collège Davidson, celui que l’on surnomme "Baby Face" faisait sensation avec ce shoot d’une pureté extrême.