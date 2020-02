Toronto respire la grande forme depuis maintenant quelques semaines. Champions en titre, les Raptors ont battu lundi Minnesota sur le score de 137-126 afin d'aligner une quinzième victoire de suite en NBA, championnat nord-américain de basket.

Pascal Siakam aura été le grand bonhomme de la rencontre. Le Camerounais, MIP 2019, a compilé 34 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. L'ailier fort a été parfaitement secondé par Kyle Lowry (27 pts), OG Anunoby (25 pts) et Randae Hollis-Jefferson (21 pts). En ajoutant les 16 unités de Fred VanVleet, le cinq de base canadien a inscrit la bagatelle de 123 points. Bien que privés de Serge Ibaka, Marc Gasol et Norman Powell, les champions en titre continuent d'afficher un niveau de jeu très élevé.

Les Timberwolves n'ont pas pu contrer cette puissance collective et ce malgré la première de D'Angelo Russell aux côtés de son ami Karl-Anthony Towns. Arrivé de Golden State, l'arrière a marqué 22 points pour ses débuts.

Les Raptors sont deuxièmes à l'Est avec un bilan de 40 victoires et 14 défaites, à plus de six longueurs de Milwaukee. Lundi, les Bucks ont dominé Sacramento (123-111) afin de signer un 46e succès pour seulement 7 défaites. Privé de sa star Giannis Antetokounmpo, papa d'un petit garçon quelques heures avant la rencontre, Milwaukee était encore derrière au score à la fin du troisième-quart (88-90) avant de placer un coup d'accélérateur.

A Los Angeles, les Lakers ont contrôlé de bout en bout leur match contre Phoenix. LeBron James et ses coéquipiers ont remporté tous les quart-temps, pour mettre 25 points dans la vue (125-100) aux Suns.

Dans l'équipe des Lakers, qui continue de faire la course en tête à l'Ouest, Anthony Davis s'est illustré en marquant 25 points et en grappillant 10 rebonds, et le collectif a payé avec six joueurs à plus de 10 points.