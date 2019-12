Avant la deuxième bataille de L.A. prévue à Noël, Lakers et Clippers semblent émoussés: les premiers, sans LeBron James, ont perdu leur troisième match consécutif contre Denver, et les Clippers, privés de Kawhi Leonard, ont été défaits à Oklahoma City, dimanche.

Avec, pour la première fois de la saison, LeBron James (touché aux côtes) en civil sur le banc du Staples Center, les Lakers ont fait pâle figure face à Denver, leur dauphin à l'Ouest, venu profiter de la mauvaise passe du leader pour s'imposer (128-104) de façon convaincante.

Outre ce revers, Los Angeles a failli perdre plus gros encore lorsque Anthony Davis a vu son genou droit mal plier après un mauvais appui à la fin du troisième quart-temps. Avec 18 points de retard à combler à l'entame du quatrième, l'entraîneur Frank Vogel l'a laissé sur le parquet. Une décision étonnante et risquée, alors que l'ailier était visiblement diminué.

"AD" a pourtant été performant avec 32 points et 11 rebonds, mais trop seul en attaque où l'absence de James s'est cruellement faite ressentir.

Les Nuggets, plus solides dans tous les secteurs du jeu, ont déroulé leur basket avec un collectif très impliqué puisque tous les joueurs ont marqué, notamment ceux du banc qui en ont compilé 50. Cette sixième victoire de rang leur offre la 2e place.

Les Bucks tracent leur route

Véritable rouleau-compresseur à l'Est, le leader Milwaukee n'a pas fait de détail face à Indiana (117-89), dans un duel qu'on imaginait légèrement plus serré avec des Pacers au collectif performant cette saison.

C'est au contraire celui des Bucks qui a impressionné derrière Giannis Antetokounmpo, à une passe de réussir un triple-double (18 pts, 19 rbds, 9 offrandes), puisque cinq joueurs ont inscrit au moins 12 points, le banc en inscrivant 47.

La franchise du Wisconsin présente toujours le meilleur bilan de la Ligue avec 27 succès contre 4 défaites. Les Pacers redescendent à la 6e place.

Les Clippers se désunissent

Pour son retour à Oklahoma City où il a joué ces deux dernières saisons, le Thunder a joué un bien mauvais tour à Paul George en battant les Clippers (118-112). Une défaite qui renvoie du même coup L.A. à la 4e place.

En l'absence de Kawhi Leonard, souffrant encore de son genou gauche, George a été limité à 18 points à 6/17 aux tirs.

Malgré tout, les Californiens semblaient tenir leur match, comptant jusqu'à 18 points d'avance dès le 2e quart-temps. Mais sous l'impulsion de l'arrière Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 32 points (record personnel), OKC a renversé la situation.

Dennis Schroder (28 pts) et l'intérieur Steven Adams (20 pts, 17 rbds) ont également aidé Oklahoma City à remporter son 4e succès de rang pour pointer à la 7e place à l'Ouest.

Les Raptors n'abandonnent jamais

Coeur de champion. Même privé de trois de ses meilleurs joueurs Pascal Siakam (aine), Marc Gasol (adducteur) et Norman Powell (épaule), même quand il est mené de 30 points par une équipe en forme comme Dallas, Toronto n'abdique pas. Face aux Mavs, les Raptors ont réussi le plus gros comeback de l'histoire de la franchise pour s'imposer (110-107).

La révolte du champion en titre a été menée par Kyle Lowry (32 pts, 10 passes, 8 rbds), bien épaulé par l'ailier Chris Boucher (21 pts, 7 rbds) et l'arrière Rondae Hollis-Jefferson (18 pts, 9 rbds).

"Historiquement on a toujours été une équipe qui se bat. On ne baisse pas pavillon, cette idée me traverse difficilement l'esprit", a commenté l'entraîneur Nick Nurse.

Son homologue texan Rick Carlisle, lui, avait la mine bien déconfite après ce revers: "J'en prends la responsabilité tout entière", a-t-il dit.

Dallas, qui attend le retour de Luka Doncic (cheville), demeure cinquième à l'Ouest. Toronto rejoint Miami à la 3e place à l'Est, grâce à ce 5e succès consécutif.