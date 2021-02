Après avoir compté 17 points d'avance, les Lakers ont renversé par les deux stars des Wizards: Bradley Beal (33 points) et Russell Westbrook (32 points). Du côté des Lakers, LeBron James, toujours orphelin d'Anthony Davis, a inscrit 31 points. Un cinquième succès de rang pour Washington qui se relance dans la course aux playoffs à l'Est.

Avec ce troisième revers de suite, les Lakers chutent à la troisième place de la conférence Ouest, toujours menée par Utah, vainqueur 132-110 face à Charlotte. Les champions en titre sentent également le souffle de Phoenix dans leur dos. Vainqueur 132-100 de Portland, les Suns occupent la quatrième place à l'Ouest.

Dans les autres matches de la nuit, Dallas a pris le dessus sur Memphis 102-92, Miami s'est imposé à Oklahoma City 94-108 et Chicago a infligé une huitième défaite de suite à Houston 100-120.