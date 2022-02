Sept joueurs fêtent leur première sélection dans la nuit de dimanche à lundi.

Comme son nom l’indique, le All-Star Game, c’est le rendez-vous des stars en NBA. Si le match en lui-même avait un peu perdu de son intérêt ces dernières années (même si la nouvelle formule semble apporter une nouvelle dynamique), y faire partie est un must, voire un objectif, pour de nombreux joueurs. Et cette année, on peut dire qu’un vent nouveau souffle sur Cleveland puisque pas moins de sept joueurs vont découvrir l’événement avec ce nouveau statut d’All-Star.

Si LeBron James, avec 18 sélections, n’est plus qu’à une longueur du détenteur all-time, Kareem Abdul-Jabbar (19), d’autres novices entendent s’installer dans ce costume pour de nombreuses années, à commencer par Ja Morant. Véritable sensation de ce début de saison, le meneur des Grizzlies n’avait que cinq ans quand le King honorait sa première sélection en 2005. À 22 ans, Ja Morant est à l’aube de devenir un habitué de l’événement, lui qui dispute seulement sa troisième saison dans la Grande Ligue. Mais son côté marsupilami capable des plus grandes cabrioles, avec efficacité, a séduit et devrait séduire pour de nombreuses années encore.

(...)