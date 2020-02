Les Los Angeles Lakers ont renoué avec la victoire samedi dans le championnat NBA.

Il s'agit de la première depuis la disparition accidentelle il y a une semaine de l'ancienne star devenue l'idole du club et de toute la ville voire du pays de Kobe Bryant, victime avec huit autres personnes de la chute de son hélicoptère. Les Lakers sont venus s'imposer 113-129 à Sacramento. Battus la veille dans leur Staple Center, où un vibrant hommage au champion disparu avait sans doute trop touché émotionnellement les joueurs, les Lakers ont tué le match dès le premier quart remporté 22-44 avec notamment 16 points d'Avery Bradley. LeBron James a réussi un triple-double, le 11e de la saison et le 92e de sa carrière : 15 points, 10 rebonds et 10 passes. Mais il n'a pas témoigné de son adresse habituelle (6/15). Les Lakers (37v-11d) restent solides leaders à l'Ouest.

Portland retrouve des couleurs après une entame de compétition très loin de ses ambitions. Les Trailblazers ont aligné un 4e succès consécutif au lendemain de celui très particulier ramené de Los Angeles face aux Lakers. Samedi encore, le grand bonhomme de la franchise de l'Oregon - qui a dominé Utah 124-107 - fut "Dame" Lillard. Le meneur de Portland est tout simplement en état de grâce depuis six rencontres et les 61 points plantés le 21 janvier contre Golden State. Samedi, il a rentré 51 points dont 9 tirs primés à la défense des Jazz. Il tourne à 48,8 points avec une adresse de 55,3% en moyenne dans ce laps de temps. Non content de marquer, il distribue le jeu avec plus de 10 assists par rencontre. Du jamais vu. Evidemment, Rip City tire les bénéfices de cette production. Les Blazers ont gagné cinq de ces six matchs dont les cinq derniers. Ils se retrouvent 9es de la Conférence Ouest (23v-27d) où ils dépassent San Antonio (22v-26d), vainqueur de Charlotte 114-90, et sont en embuscade derrière Memphis l'actuel 8e (24v-25d).

Utah (32v-17d), en revanche, a perdu le rythme. Après une série de dix victoires, le Jazz vient de perdre cinq de ses neuf derniers matchs dont les quatre plus récents.

Après trois défaites, Boston a renoué avec la victoire 116-95 aux dépens de Philadelphie grâce en bonne partie à Jaylen Brown (32 pts, 9 reb).

Mauvaise nouvelle pour Kyrie Irving. A peine revenu au plus haut niveau après une blessure, le meneur de Brooklyn s'est tordu le genou droit lors du 4e quart contre Washington. Les Wizards ont battu les Nets 113-107.