Le Utah Jazz a décroché une neuvième victoire de rang dans la ligue nord-américaine de basketball (NBA). Le Jazz s'est imposé mardi soir face aux New York Knicks 108-95.

Malgré la maladresse de sa jeune star Donovan Mitchell (9 points), Utah a pu se reposer sur le solide double-double de son pivot français Rudy Gobert (18 points, 19 rebonds) et de l'apport de son meneur Mike Conley (19 points).

Du côté de New York, Austin Rivers a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points aux côtés de Julius Randle (18 points) et RJ Barrett (17 points).

Un succès qui permet à Utah de prendre la deuxième place du classement de la conférence Ouest au détriment des Los Angeles Clippers, battus 108-99 à Atlanta. Privés de leurs joueurs phares Kawhi Leonard et Paul George à cause du protocole Covid-19, les Clippers ont buté sur un Trae Young en feu et auteur de 38 points.

Dans le dernier match de la nuit, John Wall n'a pas manqué ses retrouvailles avec les Washington Wizards. Le joueur des Houston Rockets a inscrit 24 points dans la victoire 107-88 de son équipe. Du côté des Wizards, Bradley Beal a terminé meilleur marqueur du match avec 33 points.